Die Freiwillige Feuerwehr Börßum nahm sich der Schlange an.

Börßum. Die Schlange hatte sich von draußen in die Wohnung verirrt. Die Freiwillige Feuerwehr rettete das Tier – und setze es in der Natur aus.

Feuerwehr Börßum fängt Ringelnatter in Wohnung ein

Eine Ringelnatter hat sich in Börßum in eine Wohnung verirrt. Als die zwei Bewohnerinnen die Schlange bemerkten, riefen sie die Feuerwehr zu Hilfe. Diese fing das Tier ein.

Zwei Frauen hatten eine Ringelnatter in ihrer Wohnung gefunden. Foto: Jörg Koglin

Der eher ungewöhnliche Anruf erreichte die Freiwillige Feuerwehr Börßum am Sonntagnachmittag. Sechs Feuerwehreinsatzkräfte machten sich daraufhin auf den Weg, um das Tier zu fangen. In der Wohnung angekommen, konnten sie die Schlange schnell dingfest machen und vorerst sicher in einem Eimer verstauen.

Ringelnatter in der Natur ausgesetzt

Die Ringelnatter verschwand schnell. Foto: Jörg Koglin

Daraufhin fuhren sie ein Stück aus dem Ort heraus und setzten die Schlange in der Nähe eines Baches aus – woraufhin sich die Ringelnatter aus dem Staub machte.

red