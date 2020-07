Wolfenbüttel. Vor einer Bankfiliale an der Breiten Herzogstraße ist am Dienstag gegen 16 Uhr ein hochwertiges Rad gestohlen worden.

Polizei schnappt zwei Fahrraddiebe in Wolfenbüttel

Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe hat die Wolfenbütteler Polizei gestellt. Sie hatten ein Rad, das am Dienstag gegen 16 Uhr vor einer Bankfiliale an der Breiten Herzogstraße gestohlen worden war, noch am selben Tag direkt zum Verkauf im Internet angeboten.

Festnahme der mutmaßlichen Täter bei Übergabe des Rades

Bei der Übergabe des Rades an den „neuen Besitzer“ nahm die Polizei nach eigenen Angaben die beiden vermeintlichen Täter in Wolfenbüttel fest. Es handele sich um zwei Minderjährige im Alter von 17 Jahren, die den Eltern übergeben worden seien.

Diebstahl unter erschwerten Umständen

Das Rad übrigens hatte der Besitzer mittels eines Schlosses an einem Fahrradständer angeschlossen. Schaden: rund 2100 Euro. Die Polizei ermittele wegen eines Diebstahls unter erschwerten Umständen.