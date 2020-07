Wolfenbüttel. Eine Zeugin hatte sich bei der Wolfenbütteler Polizei gemeldet: Der 44-Jährige fuhr am Mittwochabend in Schlangenlinien durch die Neindorfer Straße.

In der Neindorfer Straße hat die Polizei am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr einen Autofahrer angehalten, weil er laut einer Zeugin Schlangenlinien fuhr. Wie sich beim Atemalkoholtest herausgestellt habe, so die Polizei in einer Mitteilung, hatte der 44-Jährige einen Wert von 2,7 Promille.

Nach Alkoholfahrt stellt die Polizei den Führerschein sicher

Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein sicher und untersagten dem Mann das Weiterfahren.

red