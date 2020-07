Kradfahrer fährt in Wolfenbüttel auf wartendes Auto auf

Ein 17-jähriger Kradfahrer ist laut Polizeiangaben am vergangenen Freitag gegen 11.10 Uhr auf der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel auf ein verkehrsbedingt haltendes Auto aufgefahren. Er sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Kradfahrer habe zu spät bemerkt, dass die 38-jährige Autofahrerin ihr Auto angehalten habe. Am Krad wie auch am Auto sei Schaden entstanden, den die Polizei nicht näher bezifferte.

