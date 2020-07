Feuerwehrfrauen aus dem Kreis Wolfenbüttel heute Abend im NDR

Schladen. Ein Kamerateam der NDR-Sendung „Das!“ drehte vergangene Woche in der Schladener Feuerwehrzentrale. Thema des Beitrags: Frauen in der Feuerwehr.

Am Mittwochabend flimmern in der NDR-Sendung „Das!“ Feuerwehrfrauen aus dem Landkreis Wolfenbüttel über den TV-Bildschirm. Vergangene Woche sei ein Team des Norddeutschen Rundfunks (NDR) zu Gast in Schladen gewesen und habe einen Beitrag zum Thema „Frauen bei der Feuerwehr“ gedreht, teilte Gemeindepressewartin Andrea Thomas mit.

Fernsehteam dreht in Schladener Zentrale – Ausstrahlung heute ab 18.45 Uhr

Das NDR-Team aus Hamburg filmte im Lehrsaal, in der Fahrzeughalle und in der Atemschutzstrecke der Feuerwehrtechnischen Zentrale Schladen – aber vor allem eine Abordnung von Feuerwehrfrauen aus dem Landkreis Wolfenbüttel.

In der Sendung heute Abend um 18.45 Uhr wird die Helgoländer Pastorin Pamela Hansen zu Gast in der Talk-Sendung sein. Da sie selbst auf Helgoland Mitglied der dort ansässigen Freiwilligen Feuerwehr sei, so die Mitteilung, wurde ein Beitrag über weibliche Einsatzkräfte gedreht – um einen Einblick in den Dienstalltag zu geben.

red