Zum Diebstahl eines Wohnmobils kam es vor einem Grundstück an der Lindener Straße in Neindorf. Die Tatzeit war laut Polizei am Donnerstag zwischen 1.30 und 7 Uhr. Den Wert des Wohnmobils der Marke Fiat/Dethleffs gibt die Polizei mit rund 65000 Euro an. Zeugenhinweise werden erbeten unter (05331) 9330.

