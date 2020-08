Sickte. Zwei mit einem Schloss gesicherte Fahrräder haben Diebe in den frühen Morgenstunden des vergangenen Mittwoch gestohlen. Die Polizei sucht Hinweise.

Fahrraddiebe schlagen in der Straße „An der Trift“ in Sickte zu

Zwei Fahrräder haben bislang nicht ermittelte Täter aus einem privaten Fahrradunterstand in der Straße „An der Trift“ in Sickte gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat am Mittwoch zwischen 2.10 und 4.11 Uhr. Die Räder waren mit einem Schloss gesichert.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Hinweise unter (05331) 9330.

red