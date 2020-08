Zukunftsfonds Asse legt Sonderprogramme auf

Wolfenbüttel. Gleich zwei Sonderprogramme für die Projektförderung im Landkreis Wolfenbüttel hat jetzt die Stiftung Zukunftsfonds Asse beschlossen. So können Projektträger und -initiatoren ab sofort Beratungs- und Coachingleistungen für die Entwicklung von Projekten der Förderschwerpunkte Naherholung, Tourismus sowie Kultur in Anspruch nehmen, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung.

Ein weiteres Sonderprogramm

Mit einem weiteren Sonderprogramm würden Kulturorte unterstützt: „Insbesondere Modernisierungsmaßnahmen sowie programmbegleitende Investitionen sollen damit ermöglicht werden. Insgesamt stehen für die beiden Programme über 500.000 Euro Fördermittel zur Verfügung“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Eine der bisherigen Förder-Aktionen des Zukunftsfonds Asse: Jörg Bansen, Ulrich Thiele und Susanne Bansen rücken im Prinzenpalais in Wolfenbüttel die neuen Stühle, die dank der Unterstützung des Fonds gekauft werden konnten. Foto: Stephanie Memmert / Archiv

„Mit den Programmen möchten wir gute und wirkungsorientierte Projekte im Landkreis Wolfenbüttel anregen und die Anzahl realisierter Projekte steigern und bestehende Kulturorte in ihrem Betrieb und ihrer Weiterentwicklung stärken. Damit unterstützen wir den Erhalt eines lebendigen kulturellen und sozialen Umfelds im ländlichen Raum“, erklärt Landrätin Christiana Steinbrügge, Vorsitzende des Stiftungsvorstandes. Hintergrund für die Sonderprogramme sei eine der Leitideen des Landkreises Wolfenbüttel: „Das Lokale gewinnt an Bedeutung.“ Sie richte den Blick auf Wirtschaft, Infrastruktur, Naherholung und Tourismus. Unter anderem gehe es darum, die zahlreichen Attraktionen für Freizeit und Erholung besser zu erschließen und zu vermarkten.

„Im Zusammenhang mit dieser Leitidee haben die Förderschwerpunkte der Stiftung, ‚Kultur’ sowie ‚Naherholung und Tourismus’, im Rahmen der regionalen Landesentwicklung im Fördergebiet besondere Bedeutung für die Projektförderung“, erklärt Dirk Neumann, Vorstand der Stiftung. Damit Projektideen zu Projekten werden und die richtige Reife für die Beantragung einer Förderung bekommen, sei das Sonderprogramm „Beratung und Coaching“ aufgelegt worden. Dafür werde bis Dezember 2021 ein Budget von 125.000 Euro bereitgestellt. Damit unterstütze die Stiftung Zukunftsfonds Asse die Initiatoren bereits bei der Entwicklung und Antragsstellung für ihre Vorhaben. Bis zu fünf Beratertage mit Gesamtkosten von 1000 Euro pro Tag könnten pro Antragsberechtigtem in Anspruch genommen werden.

Geeignete Berater

Die Stiftung unterstütze die Projektträger übrigens auch dabei, geeignete Berater zu finden. Sehr positive Erfahrungen habe es bei der Begleitung der Projektträger bereits beim Landesförderproramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ gegeben, so Neumann. „Mit den beiden Sonderprogrammen schaffen wir sehr gute Voraussetzungen, damit bei uns im Landkreis spannende und außergewöhnliche Projekte in den Bereichen Naherholung, Tourismus und Kultur entstehen.“

Beteiligung des Projektträgers

Das zweite Sonderprogramm, „Förderung von Kulturorten“, ermögliche die Projektförderung insbesondere im ländlichen Raum. Sie sei auf 20.000 Euro pro Kulturort begrenzt und setze eine Beteiligung des Projektträgers in Höhe von mindestens 20 Prozent voraus – entweder durch Eigenmittel oder aber weitere Drittmittel. Gefördert würden Maßnahmen zum Bauunterhalt und zur Instandsetzung (wie etwa Sanierungs- oder Brandschutzmaßnahmen oder technische Modernisierungen), Anschaffungen für den Veranstaltungsbetrieb sowie Maßnahmen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit. Für dieses Förderprogramm stehen laut Mitteilung bis Dezember nächsten Jahres 400.000 Euro zur Verfügung.

Auf ein zweistufiges Bewerbungsverfahren wie sonst bei Anträgen der Stiftung üblich werde in diesen Sonderprogrammen verzichtet. Interessenbekundungen und Anträge könnten ab sofort gestellt werden.

Was genau unter welchen Voraussetzungen und Kriterien gefördert wird und wie man sich bewerben kann, erfahren Interessenten unter www.zukunftsfonds-asse.de unter dem Punkt „Aktuelle Sonderprogramme“, oder unter (05331) 84365.