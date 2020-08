Wolfenbütteler Reiserückkehrer positiv auf Corona getestet

Drei der fünf Reiserückkehrer, die im Landkreis jetzt positiv auf Corona getestet wurden, sind nach Verwaltungsangaben gemeinsam mit Privatautos nach Kroatien gefahren. Das Reiseland sei nicht als Risikogebiet ausgewiesen. Sieben der zehn Reisenden hätten sich freiwillig am Grenzübergang testen lassen.

Die Betroffenen seien nun nach einigen Tagen über die positiven Test-Ergebnisse informiert worden, so die Verwaltung. Sie hätten seit dem Tag der Rückkehr von ihrer Reise teilweise viel Kontakt zu anderen gehabt.

Gesundheitsamt ermittelt die Kontakte

Das Kontaktermittlungsteam des Gesundheitsamtes arbeite nun auf Hochtouren, um alle direkten Kontakte zu identifizieren, zu kontaktieren und unter Quarantäne zu stellen. Die ersten Tests des gesamten Kontaktumfeldes seien am Freitag gestartet. Die weiteren Mitreisenden, die sich nicht am Grenzübergang hätten testen lassen, seien inzwischen ebenfalls getestet.

Zwei weitere Fälle positiv getesteter Menschen, die im Landkreis Wolfenbüttel wohnen, seien aus der Türkei gemeldet worden. Die Betroffenen seien während ihrer Reise in der Türkei positiv auf das Virus getestet worden. Die Quarantäne, so der Kreis, verbringen die Personen in der Türkei.

Andere Mitreisende sind negativ getestet worden

Bereits in der vergangenen Woche seien vier Neuinfektionen von Reiserückkehrern aus dem EU-Ausland, ebenfalls Kroatien, gemeldet worden.

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Von den erneuten Tests der weiteren Mitreisenden und den Testungen aller Kontaktpersonen, die Mitte dieser Woche vorgenommen wurden, seien alle Ergebnisse negativ.

red