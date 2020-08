Fahrradfahrer mit 2,18 Promille in Schladen unterwegs

Schladen. Die Polizei hielt den Mann in der Nacht zu Freitag in der Nähe der Bahnhofstraße an. Sie untersagten ihm das Weiterfahren.

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zu Freitag einem Fahrradfahrer in Schladen die Weiterfahrt untersagt, weil ein Alkoholtest bei dem Mann einen Wert von 2,18 Promille anzeigte. Das berichtet die Polizei.

Polizisten kontrollierten Radfahrer in der Bahnhofstraße

Der 25-Jährige sei zuvor mit seinem Fahrrad durch die Bahnhofstraße gefahren. Die Beamten hielten ihn gegen 0.20 Uhr nach einem Zeugenhinweis an, so die Polizei in einer Mitteilung. Bei der Kontrolle stellten sie eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

red