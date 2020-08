Landkreis vergibt neue Bustickets für Schüler ab Klasse 11

Zum neuen Schuljahr führt der Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) eine neue Schüler-Monatskarte zum Preis von 30 Euro ein. Sie soll all denen Schülern eine kostengünstige Fahrt mit Bus und Bahn ermöglichen, die keinen Anspruch auf eine kostenfreie Schülerbeförderung haben – etwa in Form der Sammel-Schülerzeitkarte.

Der Landkreis Wolfenbüttel indes stattet zum Schulbeginn die anspruchsberechtigten Schüler der Sekundarstufe II erstmals mit Jahreskarten aus, die im gesamten Verbundgebiet gültig sind. Grundlage sind die Tarifbestimmungen des VRB. Die bisherigen Wochen- und Monatskarten werden abgeschafft.

Im Jahr 2012 hatte der Kreistag beschlossen, eine kostenlose Schülerbeförderung als freiwillige Leistung auf den Sekundarbereich II an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen auszuweiten.

Landkreis vergibt bei Schülern bis zur 10. Klasse weiterhin an den Schulweg gebundene Tickets

Der Landkreis weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Schüler-Monatskarte des VRB nicht die von der Verwaltung vergebenen Tickets ersetze und dass der Landkreis die zu nutzende Fahrkarte bestimme.

Dies geschieht für die Schüler der ersten bis zehnten Klassen auch weiterhin in Form von Sammel-Schülerzeitkarten, die für die Tarifzonen zwischen Wohnort und Schule, also den tatsächlichen Schulweg, gelten. Dasselbe gilt für die 11. und 12. Schuljahrgänge im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung der Förderschulen, für die Berufseinstiegsschulen und die ersten Klassen von Berufsfachschulen, soweit die Jugendlichen diese ohne Sekundarabschluss I – einem Realschulabschluss – besuchen.

Darüber hinausgehende Leistungen, etwa in Form der neuen verbundweit gültigen Schüler-Monatskarte, werden für diese Kinder nicht übernommen. Nur in Ausnahmefällen komme eine Erstattung der notwendigen Aufwendungen für den Nahverkehr in Betracht. Dafür ist in jedem Fall ein Antrag erforderlich.

Formular für neues Ticket muss noch überarbeitet werden – bald im Internet abrufbar

Stichwort Antrag: Der Landkreis teilt darüber hinaus mit, dass für alle Fahrkarten vom Landkreis Wolfenbüttel noch die Formulare für die Sammel-Schülerzeitkarte eingereicht werden müssen. Ein neues Antragsformular sei in Arbeit und demnächst auf der Internetseite des Landkreises abrufbar.

Fragen zu Schülerbeförderung beantwortet das Referat Schule und Sport (Harzstraße 6, 38300 Wolfenbüttel) unter schuelerbefoerderung@lk-wf.de oder (05331) 84219.

red