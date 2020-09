Wolfenbütteler äußern Bedenken gegen Radschnellweg

Voraussichtlich 2023 soll der Bau des Radschnellwegs zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig beginnen. 13 Millionen Euro des insgesamt 17 Millionen teuren Wegs hat der Bund bereits bewilligt, weitere 4,3 Millionen sollen sich Braunschweig, Salzgitter und Wolfenbüttel teilen. Aber noch steht die genaue Streckenführung für einen Radschnellweg zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig nicht fest. Der für diesen Radschnellweg zuständige Regionalverband Großraum Braunschweig ist derzeit noch damit beschäftigt, die Route und eventuell auch Alternativvorschläge zu erarbeiten. Dennoch regt sich schon Widerstand gegen den vor allem vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Wolfenbüttel favorisierten Linienführungsvorschlag (siehe beigefügte Grafik). Insbesondere Anwohner westlich des Lechlumer Holzes fürchten um Natur und Naherholung. Sie starteten deshalb eine Unterschriftenaktion.

Der ADFC verteidigt seine favorisierte Streckenführung

Die vom ADFC favorisierte Linienführung vom Alten Weg aus westlich vorbei am Lechlumer Holz hat laut ADFC-Vorsitzenden Thilo Neumann einige Vorteile. Sie ist die kürzeste, direkteste Strecke zwischen beiden Städten. Sie führt nahezu gradlinig auf beide Innenstädte zu und sie hat das größte Potenzial, weil wesentliche Schwerpunkt der Siedlungsgebiete Wolfenbüttels im Osten und Süden liegt. Und sie kann auch aus dem Westen über die Meesche erreicht werden. Weitere Vorteile aus Sicht des ADFC sind: Die Strecke verfügt über einen Tram-Anschluss und sie ist in weiten Teilen bereits vorhanden.

Sorgen um die Attraktivität dieses Teils des Naherholungsgebiets in direkter Stadtnähe

Ganz anders sehen das jedoch einige Anwohner westlich des Lechlumer Holzes, die nicht nur Unterschriften gegen diese Linienführung sammeln, sondern auch unserer Redaktion eine ausführliche Stellungnahme übermittelten, warum sich „Widerstand von Anwohnern und vielen anderen, die das Naherholungsgebiet zum Spazierengehen, Joggen, Walken, Reiten oder anderen Sport- oder Freizeitbeschäftigungen nutzen“, regt. Die beiden Unterschriftensammlerinnen von der Straße Am Schiefen Berg sprechen sich in ihrem Schreiben, das sie demnächst gemeinsam mit den Unterschriften an die Verantwortlichen der Stadt übergeben möchten, nicht etwa gegen gute und ausgebaute Radwege aus. Sie lehnen aber die Linienführungsvariante vorbei am westlichen Lechlumer Holz ausdrücklich ab. Sie fürchten um die Attraktivität dieses Teils des Naherholungsgebiets in direkter Stadtnähe und um die Flora und Fauna am Lechlumer Holz. Sie befürchten, dass neben einem vier Meter breiten Radweg kein Platz mehr für Fußgänger bleibt, die Spaziergänge am Waldesrand unternehmen wollen.

Wörtlich heißt es in dem Schreiben noch: „Selbst wenn dort noch Flächen für einen Fußweg eingeplant seien, dann müsse man sich fragen, ob der Erholungswert mit vorbeirauschenden E-Bikes noch gegeben sei.“ Versiegelte Flächen, zerschnittene Landschaften, insbesondere aber die Zerstörung des natürlichen Lebensraumes vieler Tiere und Pflanzenarten durch den asphaltierten Radschnellweg sowie eine mögliche, vierundzwanzigstündige Dauerbeleuchtung direkt am Rand des Lechlumer Holzes bereiten den Initiatoren und Befürwortern der Unterschriftensammlung Sorgen. Ein vier Meter breiter Radschnellweg würde auch Bemühungen zur Biotopvernetzung konterkarieren, so die Meinung der Initiatoren.

Anwohner: Vorhandene Radwege nutzen

Einige Anwohner zeigen sich zudem irritiert, dass angesichts der bereits vorhandenen Radwege am Neuen Weg über den Sternhausberg sowie des recht frisch asphaltierten Radwegs unterhalb des Wohngebietes Am Schiefen Berg ein weiterer Radweg nötig sein soll, anstatt die bereits vorhandene Infrastruktur zu nutzen oder auszubauen. Auch die vom ADFC vorgeschlagene Wegführung über den Alten Weg warf zahlreiche Fragen auf, insbesondere der Vorschlag, den Alten Weg komplett zur Fahrradstraße zu machen sowie die Notwendigkeit einer Brücke über die A 36.

Abschließend äußerten die Initiatoren der Unterschriftensammlung noch den Wunsch, dass die vielfältigen Bedenken der Anwohner und aller, die das westliche Lechlumer Holz zur Naherholung nutzen, bei der Festlegung der Linienführung berücksichtigt werden, damit „der besondere Zauber der dortigen Landschaft erhalten bleibt“.