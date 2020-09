Ortsdurchfahrt in Neindorf wird saniert – Vollsperrung ab Montag

In Neindorf wird ab kommender Woche die Ortsdurchfahrt saniert. Auch einige Nebenanlagen der Kreisstraße 620 (Lindener Straße) innerhalb des Ortes werden erneuert. Dafür wird ab Montag, 7. September, bis voraussichtlich zum Monatsende die Fahrbahn für den Durchfahrtsverkehr voll gesperrt. Das teilt der Landkreis Wolfenbüttel am Freitag mit.

Manche Anwohner können nur noch nördlich fahren

Anwohner der Straße Am Ösel können Neindorf während dieser Zeit nur nach Norden in Richtung Wolfenbüttel verlassen. Anwohner westlich der Lindener Straße können die Baustelle ab der Schulstraße in südliche Richtung (Kissenbrück/Ohrum) befahren.

Für den Busverkehr wird außerhalb der Baustelle eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, teilt die Verwaltung abschließend mit.

red