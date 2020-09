Mann stiehlt Senioren in Wolfenbüttel 150 Euro aus der Börse

Ein noch nicht ermittelter Täter hat am Freitag gegen 15 Uhr einem Pärchen (81 und 83 Jahre) auf dem Parkplatz an der Reichsstraße mit einem Trick 150 Euro aus der Geldbörse gestohlen. Die Polizei teilt mit, dass der Unbekannte die beiden gebeten habe, ein Zwei-Euro-Stück für den Parkautomaten zu wechseln. Als die Frau in ihrer Geldbörse nachgeschaut habe, habe der Mann in die Geldbörse gegriffen, um beim Suchen des passenden Geldstücks zu helfen. Erst zwei Stunden später hätten die Eheleute beim Bezahlen ihres Einkaufs bemerkt, dass drei 50-Euro-Scheine aus der Geldbörse gestohlen worden waren. Der Täter soll 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß und von athletischer Gestalt gewesen sein. Er habe dunkle Haare, sei gepflegt und habe akzentfrei deutsch gesprochen.

