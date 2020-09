RTL-Finalistin Julia Schneider gibt Konzert in Wolfenbüttel

Sie sei gefährlich, weil sie so unschuldig aussehe – darin war sich die Jury des RTL-Formats „I Can See Your Voice“ einig über den Auftritt Julia Schneiders, die so „uneitel“ daherkomme und ihr „Goldkehlchen“ unter gekonntem Pokerface bis zum Schluss zu verbergen wusste, beginnt Ton-Art seine Einladung zu einem Konzert im Prinzenpalais. Im Duett mit Vanessa Mai sei Julia Schneider dann ein fulminantes Finale gelungen.

Jetzt live in Wolfenbüttel

Wolfenbütteler können sie nun live erleben: Mit ihrem Klavierpartner Jorge Georgopoulos tritt sie am Sonntag, 20. September, aus Corona-Rücksichten gleich zweimal im Prinzenpalais an der Reichsstraße 1 bei Ton-Art auf – um 17 und um 19 Uhr.

Vielseitiges Programm

Julia Schneider führt mit ihrer Stimme durch ein vielseitiges Programm aus virtuosen Popsongs von Künstlern wie Adele, Sam Smith, Jess Glynne, Imagine Dragons und Billie Eilish, so Ton-Art weiter. Dazu wird es Ausflüge zu Songs aus modernen Musicals wie Moana und Waitress geben.

Sie wurde in Wolfenbüttel geboren

In Wolfenbüttel geboren und aufgewachsen, sang Julia Schneider schon von klein auf in dem Chor ihres Vater und erfuhr daraufhin in der Grundschule und am Gymnasium der Großen Schule eine vielseitige musikalische Förderung, heißt es weiter. Zusätzlich dazu begeisterte sie bereits in der Musicalgruppe des THG als „Sophie“ in „Mamma Mia“ das Wolfenbüttler Publikum und konnte in der Gesangsleitung ihre pädagogischen Fähigkeiten erproben. Derzeit studiert sie an der Kölner Musikhochschule Gymnasiallehramt mit den Fächern Deutsch und Musik und gibt nebenbei privaten Gesangsunterricht.

Jorgo Georgopoulos ist angehender Filmkomponist und sowohl Klassik- als auch Musical-Fan. Er begleitete bereits Musical-Ensembles und Solisten bei verschiedenen Varieté- und Compilation-Shows, beschreibt Ton-Art.

Anmeldung in Gruppen

Um eine ausreichende Publikumszahl im Festsaal des Prinzenpalais zu ermöglichen, legen die Veranstalter aufgrund der aktuellen Vorsichtsmaßnahmen Reservierungen in Kleingruppen von zwei bis fünf Personen nahe und bieten dazu Assistenz unter der TonArt-Hotline (05331) 929808. Wünsche zur Reservierung können auch auf dem Anrufbeantworter hinterlassen und beim Rückruf besprochen werden.

Karten zu 20 Euro, ermäßigt 10 (auch Schüler) gibt es bei Bücher Behr am Kornmarkt und unter www.tonart-wf.de