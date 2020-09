Fahrer rammt in Wolfenbüttel anderes Auto und flüchtet

Einen Unfall hat es in der Straße Am Hillberge gegeben.

Wolfenbüttel. Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen nach einem Parkplatzunfall in der Straße Am Hillberge.

Ein unbekannter Fahrer hat am Sonntag zwischen 13 und 16 Uhr in der Straße Am Hillberge an den Parkbuchten vor einem Mehrfamilienhaus vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus der Parklücke einen dort abgestellten Hyundai i30 an der linken Fahrzeugseite angefahren. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Schaden beträgt 4000 Euro

Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 in Verbindung zu setzen.

