Wolfenbüttel. Sie lassen ein Trekkingrad in der Straße Am Rehmagen mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Diebe haben am Samstag in der Zeit zwischen 17.30 und 18.20 Uhr ein gesichert abgestelltes Trekkingrad vom Gelände einer Waschstraße in der Straße Am Rehmagen gestohlen.

Aufkleber auf dem Fahrrad

Auf dem Rahmen des Fahrrades befindet sich nach Angaben der Polizei von Montag ein Aufkleber der spanischen Flagge. Am Gepäckträger sind zwei gelbe Spanngurte angebracht.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 in Verbindung zu setzen.

