Adersheim: Autofahrerin verletzt sich leicht bei Zusammenprall

Auf der Landesstraße 495 zwischen Halchter und Adersheim hat sich laut Polizei am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 58-jährige Autofahrerin wurde in der Folge leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren.

Mann fährt 58-Jähriger aus Bad Harzburg in die Beifahrerseite

Gegen 15.50 Uhr soll die Frau aus Bad Harzburg aus Adersheim kommend nach links auf den A36-Zubringer abgebogen sein. Hierbei, so die Polizei, übersah sie wohl das entgegenkommende Auto eines ebenso 58-jährigen Mannes aus Osterode. Dieser konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in die Beifahrerseite des Wagens.

Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro.

red