Wolfenbüttel. Die Termine am 3. Oktober und am 31. Oktober werden jeweils auf den Freitag vorverlegt.

Wochenmarkt in Wolfenbüttel wird an Feiertagen vorverlegt

Wegen der jeweiligen Feiertage wird der Wolfenbütteler Wochenmarkt an zwei Terminen im Oktober auf Freitag vorverlegt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. So wird der für den 3. Oktober geplante Markt schon am 2. Oktober stattfinden und der für den 31. Oktober geplante Markt bereits am 30. Oktober stattfinden.

red