Wolfenbüttels Fahrradkuhle darf weiter befahren werden

Bis zu 80 Personen waren zu Corona-Zeiten gleichzeitig im Bereich der Fahrradkuhle im Lechlumer Holz, um dort mit Crossrädern die von Jugendlichen angelegten und gepflegten Hügel zu befahren und sogar Sprünge mit ihren Rädern zu absolvieren. Allerdings sorgte diese große Anzahl von Fahrradfahrern auch dafür, dass weitere Hügel und Fahrstrecken neben der Fahrradkuhle angelegt wurden. Dadurch wurden – wie bereits berichtet – Anpflanzungen zerstört.

Die Fahrradkuhle im Lechlumer Holz darf weiter als Crossstrecke genutzt werden. Foto: Karl-Ernst Hueske

Die Zerstörungen und einige unpassende Äußerungen einiger Radfahrer gegenüber Vertretern der Forstgenossenschaft Niederdahlum, der dieses Waldgebiet gehört, hatten dazu geführt, dass Vertreter der Forstgenossenschaft die illegal angelegten Wege und Hügel mit einem Bagger wieder glattgezogen hatten und somit den Ursprungszustand dieses Waldbereichs neben der Fahrradkuhle wieder hergestellt hatten, wie es der stellvertretende Forstgemeinschaft-Vorsitzende Jens Welge vor einigen Tagen ausdrückte.

Der Fahrradclub hatte das Gespräch vermittelt

Nun kam es auf Vermittlung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Wolfenbüttel (ADFC) im Lechlumer Holz zu einem Gespräch über die Zukunft der Fahrradkuhle. Daran beteiligt waren auch Vertreter der Stadtjugendpflege, einige Jugendliche sowie Vertreter der Forstgemeinschaft Niederdahlum. Zunächst berichtete Heinrich Bode als Vorsitzender der Forstgenossenschaft Niederdahlum von sein Versuchen, mit Schildern die Fahrradfahrern von der weiteren Anlage von Sprunghügel und Crosstrecken im Wald abzuhalten. Diese Schilder seien schon nach wenigen Tagen abgehängt und weggeworfen worden. Bode klagte zudem über einige unschöne Bemerkungen einzelner Radfahrer, denen er erklärt habe, warum eine Ausweitung der Strecken nicht möglich sei. Er berichtete zudem von herausgerissenen Setzlingen und sogar von einer Grillgrube mitten im Wald. Und auch nach Wiederherstellung der Fläche, die zudem mit gefällten Bäumen eingegrenzt worden sei, habe er dort noch neue Spuren von Fahrrädern gefunden.

Eine beliebte Crossstrecke: die Fahrradkuhle im Lechlumer Holz.. Foto: Karl-Ernst Hueske

Kann die Stadt eine Crossstrecke schaffen?

Bode wies auch darauf hin, dass auch die breiten Rückegassen, über die Holz aus dem Wald heraustransportiert werden, nicht in Crossstrecken umgewandelt werden können. Er sagte den Jugendlichen aber zu, dass sie weiterhin die Fahrradkuhle als Crossstrecke nutzen dürfen, – falls es nicht erneut zu Zerstörungen anderer Waldbereiche neben der Fahrradkuhle komme. Die Vertreter der Forstgemeinschaft regten zudem an, dass auch auf einer Fläche der Stadt eine Crossstrecke angelegt werden könnte. In dem Zusammenhang wies der Vertreter der Stadtjugendpflege darauf hin, dass die kleine Crossstrecke am westlichen Rand von Halchter überarbeitet und erweitert werden soll.

Hinweisschilder sollen aufgestellt werden

Gemeinsam mit den Jugendlichen wolle man auch Schildern entwickeln und an der Fahrradkuhle aufstellen, um erneute Auswüchse, sprich Erweiterungen der Crossstrecke zu vermeiden. Außerdem wolle man den Kontakt zu den Jugendlichen suchen, die nicht an diesem klärenden Gespräch am Mittwoch teilgenommen haben.