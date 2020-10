Täter bricht in Sporthalle in Wolfenbüttel ein

Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstag über ein geöffnetes Fenster in eine Sporthalle in der Ravensberger Straße in Wolfenbüttel eingebrochen. Laut Angaben der Polizei entwendete er aus der Damenumkleide einen Rucksack samt Inhalt und einen Autoschlüssel. Der Diebstahl fand zwischen 15.10 und 16.30 Uhr statt. Mit dem Autoschlüssel wurde anschließend der an der Sporthalle abgestellte PKW geöffnet und Bargeld entwendet. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

red