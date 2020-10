Büssing-Oldtimer fahren über die alte Testrecke bei Ampleben

Der Braunschweiger Erfinder, Konstrukteur und Unternehmer Heinrich Büssing (lebte von 1843 bis 1929) unternahm früher gern am Sonntag mit seinem Chefingenieur Fahrten mit Büsing-Fahrzeugen aus der Produktion oder mit Prototypen von Braunschweig zum Tetzelstein. Dabei testen die beiden Tüftler gern die Fahrzeuge am Amplebener Berg, der mit seinem enormen Steigung eine echte Herausforderung für die Fahrzeuge darstellte.

Die ausgestellten Fahrzeuge wurden genau unter die Lupe genommen.. Foto: Karl-Ernst Hueske

Auch am Sonntag quälten sich wieder mehrere inzwischen historische Büssing-Fahrzeuge den Amplebener Berg hoch. Sie nahmen an der alljährlichen Ausfahrt des Vereins Heinrich Büssing - Technik und Geschichte in den Elm teil. Die Fahrer und Beifahrer trafen sich zunächst mit ihren Fahrzeugen im ehemaligen Büssing Stammwerk an der Wolfenbütteler Straße in Braunschweig. Anschließend ging die Tour in Richtung Hauptbahnhof über die Helmstedter Straße zum Schöppenstedter Turm nach Sickte, Neuerkerode, Veltheim, Schulenrode mit dem Zwischenziel Destedt. Auf der Unterburg des Rittergutes Destedt erfolgte ein Stopp. Danach ging es weiter in Richtung Elm über Hemkenrode, Erkerode, Evessen nach Ampleben zur ehemaligen Büssing-Teststrecke, wo schon zahlreiche Fotografen warteten, um Fotos und Videos zu schießen von der Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge, die am Sonntag einzeln den Berg hochfuhren.

Zur Saisonabschlussfahrt trafen sich die Büssing-Freunde im Reitlingstal, wo die Fahrzeugshow auf großes Interesse stieß. Foto: Karl-Ernst Hueske

Und auch beim Mittagsziel, der Gaststätte Reitlingstal, warteten schon viele Interessierte, darunter sogar extra angereiste Büssing-Fans aus dem Ruhrgebiet, um die Fahrzeuge genauer unter die Lupe zu nehmen. Elf Oldtimer-Lastwagen, darunter sechs Büssing-Fahrzeuge, sowie mehrere Oldtimer-Pkw gab es zu betrachten. Das älteste Fahrzeug war ein Feuerwehrfahrzeug aus dem Jahr 1940, das dem Feuerwehr-Förderverein Braunschweig gehört. Nach zweistündiger Mittagspause ging es dann über Lucklum zum Schöppenstedter Turm, wo die Ausfahrt endete.

Seit 2015 gibt es den Büssing-Club, der sich dem Lebenswerk von Heinrich Büssing widmet. Als Konstrukteur war Büssing ein Pionier des Lastkraftwagen- und Omnibus-Baus. Er besaß fast 250 Patente und gründete erfolgreich mehrere Unternehmen, darunter die spätere Büssing AG, die 1971 in MAN aufging. Dem Verein gehören zurzeit 30 Mitglieder an. Weitere Infos zum Verein und zu Büssing gibt es im Internet unter www.buessing-verein.de.