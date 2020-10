Hatte Schöppenstedts Kleintierhilfe Platz für 18 Waschbären?

Im Fall der verlassenen Schöppenstedter Tierstation „Kleintierhilfe & Exotenasyl“ forderten die Tierschützer ein schnelles Handeln der Behörden. Ihrer Meinung nach herrschten in dem abgelegenen Haus in Schöppenstedt „unhaltbare und unhygienische Zustände“. Das Leben dort sei nicht tiergerecht gewesen. Doch was heißt tiergerecht? Welche Genehmigungen sind notwendig, um ein solche Station zu betreiben und Waschbären zu halten?

„Das Betreiben eines Tierheims oder einer Auffangstation ist an eine Erlaubnis nach dem Tierschutzgesetz gebunden. Ein Antrag kann bei der Abteilung für Verbraucherschutz- und Veterinärangelegenheiten (Veterinäramt) gestellt werden“, schreibt Landkreissprecher Andree Wilhelm auf Anfrage unserer Zeitung.

Veterinäramt prüft Sachkunde in Gesprächen

Der Deutsche Tierschutzbund schreibt, dass mit der Anzeigepflicht einer Wildtierhaltung und dem Antrag bei der Behörde, ein entsprechender Sachkundenachweis eingereicht werden muss. Dieser Sachkundenachweis ist laut Landkreisangaben etwa in Fachgesprächen nachzuweisen.

Der Antrag für das Halten von Tieren kann auf der Homepage des Landkreises heruntergeladen und ausgefüllt werden. Darin soll der Antragssteller unter anderem Auskunft darüber geben, zu welchem Zweck die Tiere gehalten werden und ob eine relevante Ausbildung vorliege. Auch nach der Größe der Räume wird gefragt. „Ob die Räume für die einzelnen Tierarten geeignet sind, wird im Einzelfall durch einen Amtstierarzt im Rahmen einer Vor-Ort-Begehung beurteilt“, teilt der Landkreis weiter mit.

„Kleintierhilfe & Exotenasyl“: Gehege zu klein?

Im Schöppenstedter Fall sei das Gehege der Waschbären viel zu klein gewesen, berichtet Manfred Wysocki, Tierschützer, Jäger und freier Journalist, der den Fall schon länger kritisch begleitet. Laut Säugetiergutachten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft müssen bei einem Außengehege mindestens 30 Quadratmeter für zwei Waschbären vorherrschen – für jedes weitere Tier sollen zwei Quadratmeter hinzukommen. Der Tierschützer geht von einem Außengehege von rund 17 Quadratmetern aus – Fotos belegen, dass die Tiere auch in den Räumen gehalten wurden.

Laut Wysocki lebten aber am Schluss über 18 Waschbären und zwei Marderhunde in der Schöppenstedter Station. „Das wurde leider zu spät von den Behörden bemerkt, obwohl wir Tierschützer darauf hingewiesen haben. Auch der Sachkundenachweis wurde niemals abgenommen“, sagt er gegenüber unserer Zeitung.

Waschbären müssen kastriert werden

Zudem müsse sichergestellt werden, dass die Tiere weder in die freie Natur gelangen, noch sich vermehren können, teilt der Tierschutzbund auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Die Vermittlung und Abgabe von Tieren an Privatpersonen kann möglich sein, Voraussetzung ist aber – beispielsweise beim Waschbär in Niedersachsen – dass eine Vermehrung durch Kastration sicher verhindert wird und das Entweichen durch entsprechende Gehege verhindert wird. Die Behörde muss über die Anzahl, die Unterbringung und die Herkunft der Tierarten stets in Kenntnis gesetzt sein“, schreibt Lea Schmitz, Pressesprecherin des Tierschutzbundes.

Der Waschbär zähle zudem zu den jagdbaren Wildtieren und dem Jagdausübungsberechtigten stehe in dem jeweiligen Gebiet das Aneignungsrecht zu. Das bedeute, dass der Jäger bei einem Fund eines Waschbären entscheiden kann, was mit dem Tier passieren soll. „Die Abgabe an Tierhalter kann nur durch den Jagdausübungsberechtigten erfolgen – auch an Wildtierauffangstationen“, sagt Wysocki.

