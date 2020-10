Wolfenbütteler Polizei warnt vor falschen Polizisten

Bei der Polizei Wolfenbüttel mehren sich die Hinweise, dass falsche Polizisten versuchen, Bürger zu betrügen. Das teilten die Beamten jetzt mit.

Die Betrüger warnen vor Falschgeld

So habe sich bereits am 2. Oktober ein angeblicher Polizeibeamter bei einem 71-Jährigen aus Schöppenstedt gemeldet. Er habe sich am Telefon als Kriminalhauptkommissar Kraft ausgegeben und angegebnen, dass es in Wohnortnähe vermehrt zur Feststellung von Falschgeld oder auch von falschem Gold gekommen sei. Daher würde nun die Polizei Geld und Goldbestände überprüfen. In der Folge habe der 71-Jährige Bargeld und Gold an zwei angebliche Polizeibeamte zur Überprüfung übergeben. Schließlich sei ihm mitgeteilt worden, dass er sein Geld bei der Polizei Braunschweig abholen könne. „Erst hier stellte der Geschädigte fest, dass er Opfer eines Betruges geworden war“, heißt es im Polizeibericht.

Die „echte“ Polizei gibt Tipps

Die Masche der Täter sei immer gleich, so versuchen sie, ihre Opfer am Telefon unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände an einen Unbekannten zu übergeben. „Dabei nutzen die Täter oft eine Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt“, berichtet die Polizei und rät: „Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus.“ Und: „Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.“

