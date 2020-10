Jens Naue ist der neue Bürgermeister der Gemeinde Heiningen. Der 52-jährige Sozialdemokrat wurde vom Gemeinderat am Freitag als Nachfolger vom abberufenen Ex-Bürgermeister Marc Mechsner (Wählerinitiative) gewählt. Naue hat bereits Pläne, wie er die Zukunft im Ort mitgestalten möchte.

„Ich möchte, dass die Menschen wieder enger zusammenrücken und wieder ein richtiges Dorfleben entsteht“, so der Mathematiklehrer an einem Gymnasium in Bad Harzburg. Der Vater dreier Kinder will in der Nähe des Dorfgemeinschaftshauses einen Spielplatz errichten und die Brücke am Sportplatz fertigstellen.

Ratsmitglieder legten Mandate nieder

Diese Brücke sei auch ein Grund gewesen, warum viele Heininger Bürger mit Naues Vorgänger unzufrieden waren. Die Abberufung Marc Mechsners waren monatelange Querelen vorausgegangen (wir berichteten). Im Februar hatten sechs von neun Ratsmitgliedern verkündet, ihre Mandate niederlegen zu wollen, um den Rat beschlussunfähig zu machen. Auch zwei Nachrücker wollten schon gar nicht mehr antreten. „Es gibt schwere Differenzen mit Bürgermeister Marc Mechsner“, sagte dessen Stellvertreter im Amt und Vater des neuen Bürgermeisters, Rolf Naue (CDU) im Februar gegenüber unserer Zeitung. Das Vertrauensverhältnis sei zerstört gewesen.

Sie wollten damit den Weg für Neuwahlen frei machen. Allerdings wurde im Mai festgestellt, dass die Rücktritte unwirksam waren. Sowohl die Kommunalaufsicht als auch das Innenministerium hatten laut Samtgemeindebürgermeister Marc Lohmann (parteilos) festgestellt, dass die Verzichtserklärungen der Ratsmitglieder nicht wirksam seien.

Applaus für den neuen Bürgermeister

Die Folge: Die Mitglieder blieben somit weiter im Rat und Mechsner Bürgermeister. Am 16. September stellte der stellvertretende Bürgermeister Rolf Naue (CDU) den Antrag auf Abberufung. Mechsner wurde dann am 30. September mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit abberufen.

Bei der Wahl Jens Naues waren sechs von neun Ratsmitglieder anwesend. Fünf Mitglieder stimmten für Naue – es gab eine Enthaltung. Ex-Bürgermeister Marc Mechsner war nicht zugegen. Mit Applaus der zehn Zuschauer nahm Heiningens Bürgermeister seine Ernennungsurkunde entgegen und führte fortan durch die Ratssitzung.

Jetzt will der gebürtige Heininger seine Vorhaben schnell in die Tat umsetzen. „Die Gelder für den Spielplatz sind bereits genehmigt. Deswegen ist jetzt Eile geboten. Zwei große Projekte gilt es jetzt umzusetzen.“