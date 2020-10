Wolfenbüttel tanzt Rock ‘n Roll mit Überschlag im Affencafé

Wer in den 50er- und 60er-Jahren Teenager in Wolfenbüttel war, erinnert sich bestimmt noch an das Affencafé. Da, wo sich an der Langen Herzogstraße heute die HC-Parfümerie befindet, verbrachte die Jugend damals oft aufregende Stunden in der ehemaligen Tanzbar. „Im linken Teil der Immobilie richtete arco ein Kaffee-Spezialgeschäft ein, im rechten eröffnete der Obst- und Gemüsehändler Werner Meissner das Café der Tierfreunde“, erzählt Adalbert Kursatzky.

Der Ortsheimatpfleger, der die Geschichte der Häuser und Geschäfte an der Langen Herzogstraße in Wolfenbüttel erforscht, erzählt, dass bei der Eröffnung des Cafés der Tierfreunde 1956 eine Vogelvoliere mit lebenden Vögeln und ein Aquarium die Gäste erfreuen sollten. Und: „In einem Käfig wurden zwei lebende Affen gehalten – heute wohl undenkbar“, berichtet Kursatzky. Wegen der Affen hätten die Gäste dem Café den Namen „Affen-Café“ gegeben.

Allerdings seien die Affen nicht sehr lange in dem Café geblieben. Denn: Es werde erzählt, so Kursatzky, dass wohl einige Gäste aus Übermut den Affen ab und zu etwas von ihren alkoholischen Getränken in den Trinkbecher gaben. Daraufhin habe sich der Tierschutzverein eingeschaltet und die Haltung der Affen in diesem Kaffee untersagt. Der damalige Betreiber des Antoinettenruh, Eugen Müller, habe daraufhin die Affen für sein Lokal übernommen und die Einhaltung der Vorgaben des Tierschutzvereines sichergestellt.

Wie die Affen dort lebten, sei nicht überliefert. Und leider habe sich trotz intensiver Recherchen bislang auch nicht ein einziges Foto von den Affen finden lassen. „Bei den Wolfenbüttelern aber existierte der Name „Affencafé“ jedoch auch ohne die Affen weiter“, berichtet der Ortsheimatpfleger.

1963 habe Wolfgang Heiber das arco-Kaffee-Spezialgeschäft übernommen. „Hierin richtete er das Süßwarenspezialgeschäft Chocolata ein“, erzählt Kursatzky. Gleichzeitig hätten Hans und Hannelore Kiefer das Affencafé übernommen und ihrem Lokal den Namen „Bavaria-Stuben“ gegeben. Kursatzky: „Sie eröffneten es neu als Tanzbar und Restaurant.“

Auch eröffnete neben dem „Affencafé“, in der ehemals vorhandenen Eisdiele, eine „Hähnchen-Bar“, die Willi Cichacki übernahm. Willis Sohn Klaus erinnert sich, dass es die erste „Hähnchenbraterei“ in Niedersachsen war und berichtet, dass Werner Meissner während eines Aufenthaltes in Holland solch eine „Braterei“ gesehen, die Idee nach Wolfenbüttel mitgebracht und auch bald umgesetzt hatte.

1966 habe es einen Betreiberwechsel in der „Hähnchen-Bar“ gegeben. Die Tochter von Werner Meissner, Marga und ihr Ehemann Rudi Gabich hätten die „Hähnchen-Bar“ übernommen und weiterhin bis 1971 mit Brathähnchen in bester Qualität geworben.

„Für die Gäste des Affencafés war die Lage der „Hähnchen-Bar“ eine prima Konstellation, denn durch eine Schiebetür und wenige Stufen herab war diese direkt zu erreichen. So konnten Hähnchen und Pommes im hinteren Bereich der Bar gegessen, oder auch ins Affencafé mitgenommen werden. Auch Rudi und Margas Sohn, Albrecht (genannt Ali), erinnert sich wie andere ehemalige Gäste auch an die besonders gut schmeckenden Pommes. Oft habe er seinem Vater im Geschäft geholfen und die Pommes selbst gemacht.

Das besondere an den Räumlichkeiten des Affencafés waren aber auch die unterschiedlichen Ebenen, die dem Café eine interessante Raumgestaltung gaben. Im Eingangsbereich, hier stand die Theke und ein Tisch, hielten sich die Gäste kaum auf. „Viele erinnern sich aber an den immer freundlichen Kellner Erwin“, erzählt Kuratzky.

Über eine innenliegende Treppe sei die Zwischenebene mit einigen wenigen Sitzgelegenheiten erreichbar gewesen. Sie sei aber nur genutzt worden, wenn alle anderen Plätze im Lokal besetzt waren. „In Erinnerung geblieben sind hier auch die zur Unterhaltung aufgestellte Musikbox, ein Spielautomat/Flipper und eine Mini-Holzkegelbahn.

Neben dieser Treppe zur Zwischenebene sei man (in entgegengesetzter Richtung) über eine weitere Treppe, wieder mit wenigen Stufen, in den oberen Bereich gelangt, der über das Kaffeegeschäft im Erdgeschoss bis an die Straße „Am Alten Tore“ reichte. Hier standen mehrere Tische, von denen man einen Blick durch drei Fenster auf die Lange Herzogstraße und zwei Fenster zur Straße „Am Alten Tore“ hatte. Eine besonders gemütliche, schummrige und kuschelige Atmosphäre bot den Gästen aber der hintere Bereich, die Tanzbar, die über einige Stufen vom Erdgeschoss aus nach unten erreichbar war.

„Mit zwar nicht vielen, dafür aber mit gemütlichen, überwiegend gepolsterten Sitzgelegenheiten und einer kleinen Theke war dieser Bereich, wenn auch ohne Fenster, stets gut belegt. Und dann lockten eine kleine Tanzfläche und eine Musikbox die tanzfreudige Jugend zu ersten Tanzversuchen oder auch zum gekonnten Rock’n Roll“, berichtet Kursatzky.

Anfang der 1960er Jahre besuchte auch Margarete Kägeler oft und häufig das Affencafé. Sie erinnert sich gern an diese Zeit und erzählt lachend, dass ihr damaliger Lehrherr, Hubert Mangelsdorff, der seinen Betrieb an der Neuen Straße (mit einer ARAL-Tankstelle zur Okerstraße) hatte, nach Feierabend sehr oft die Lange Herzogstraße bis zum Affencafé auf und ab ging: „Er wollte kontrollieren, ob seine Lehrlinge nach Feierabend nicht ins Affencafé gingen, sondern den Weg nach Hause einschlugen.“ Margarete Kägeler aber schaffte es trotzdem, ohne von ihrem Lehrherrn gesehen zu werden, nach Feierabend kurz ins Affencafé zu gehen.

An so manchen Samstagen aber traf sie sich dort dann auch für einen längeren Aufenthalt mit Freunden. Allerdings saßen ihre Freunde meistens im oberen Bereich, wo ihr jedoch oftmals langweilig geworden sei. Spätestens dann wechselte sie, mit der Ausrede zur Toilette zu gehen, in den unteren Bereich. „Musik von Bill Haley lockte sie schnell auf die Tanzfläche, zur Freude der sich hier aufhaltenden Rock‘n Roll Fans, denn sie beherrschte schon damals den Rock’n Roll mit schnellen Schritten, Figuren und sogar mit Überschlag“, erzählt Kursatzky nach einem Gespräch mit Margarete Kägeler.

Doch wie das in den 1960er Jahren üblich war, hatte auch sie – damals als 17-Jährige – die Order der Eltern gehabt, wochentags um 20 und samstags um 22 Uhr zu Hause zu sein. Das aber war manchmal schwer einzuhalten, denn beim Rock’n Roll mit netten Tanzpartnern verging die Zeit viel zu schnell.

„So passierte es einmal, dass sie die Zeit beim Tanzen total vergaß und nachdem sie merkte, dass eine Standpauke der Eltern bevorstand, wusste sie nur noch einen Ausweg: die Polizei. So lief sie nicht nach Hause, sondern zur Polizei, die sich damals noch am Grünen Platz in der ehemaligen Villa Meinecke befand, und bat hier um Rat und Hilfe in ihrer misslichen Situation“, erzählt Kursatzky.

Die Polizei, schon damals dein Freund und Helfer auch in außergewöhnlichen Situationen, sei bereit gewesen zu helfen. Beamte des ersten Streifenwagen, die zur Polizeiwache zurückgekommen seien, hätten sie im Polizeiwagen nach Hause gebracht. „Sie begleiteten Margarete bis zur Haustür, erklärten ihrer Mutter die Notsituation, in der sich ihre Tochter befand und verabschiedeten sich mit einem Lächeln und Augenzwinkern. Das hatte wohl Margaretes Mutter imponiert, denn sie nahm ihre Tochter in den Arm, womit die Angelegenheit auch erledigt war“, schildert Kursatzky.

Adalbert Kursatzky freut sich über weitere Informationen, Fotos und Dokumente: (0171)2137049 oder adalbert.kursatzky@gmx.de