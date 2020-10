Nach Kita-Brand in Lucklum: Kinder sollen im Mai einziehen

Es geht voran am alten Försterhaus auf dem Rittergut Lucklum. Nachdem im Mai ein verheerender Brand große Teile des Gebäudes zerstört hat und damit der Einzug eines Waldorf-Kindergartens verschoben werden musste, arbeiten derzeit Zimmerer und Dachdecker daran, das alte Gebäude rechtzeitig fit zu machen für Herbst und Winter. Mittlerweile steht auch schon ein ungefähres Einzugsdatum für die Kindertagesstätte fest.

„Der Dachstuhl steht bereits vor der Fertigstellung. Gegen Ende dieser Woche werden die Dachdecker das Gebäude wieder eindecken, damit es vor Regen und feuchter Witterung geschützt ist“, teilt das Rittergut mit. Im ersten Obergeschoss müssten noch Brandschäden beseitigt und Balken ausgetauscht werden. „Bis zum Jahresende soll der Rohbau wieder geschlossen sein“, sagt Architekt Thomas Adler. Der Innenausbau am Bestandsgebäude werde voraussichtlich im nächsten Jahr starten.

Keine Übergangslösung für Lucklumer Kita

Die Tagespflege mit einer Gruppe für Kinder unter drei Jahren laufe derzeit im Hofmeisterhaus des Rittergutes. Für Kinder aus der Samtgemeinde Sickte stehen Ausweichplätze in den Kindertagesstätten der Mitgliedsgemeinden zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung.

Eine Übergangslösung für die Kindertagesstätte in einem anderen Gebäude in Lucklum werde es aber nicht geben. „Wir hätten eine solche Lösung – insbesondere mit Blick auf Punkte wie Denkmalschutz, Baugenehmigungen und Planungen – leider nicht wesentlich schneller umsetzen können als den Wiederaufbau des Forsthauses“, so Helmut Gockel, Geschäftsführer des Rittergutes.

Kita soll im Mai 2021 eröffnen

Im Juli dachten die Verantwortlichen des Ritterguts und der Gemeinde Erkerode noch an eine Übergangslösung in der alten Töpferei, die sich unmittelbar neben dem Försterhaus befindet. Zehn Kinder sollten im dortigen Erdgeschoss untergebracht werden, sagte Erkerodes Bürgermeister Heinrich Füchtjohann (SPD) gegenüber unserer Zeitung im Juli.

Jetzt soll die Kindertagesstätte Ende Mai in die alte Försterei einziehen. „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir den Zeitplan einhalten und im Frühjahr 2021 eröffnen können. Darauf freuen wir uns sehr!“

Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit noch, wer oder was Schuld am Brand vom 17. Mai hatte. Das Verfahren sei aber kurz vor dem Abschluss, teilt die Staatsanwaltschaft mit.

