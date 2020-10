Wolfenbüttel: Nacht der Kulinarik fällt coronabedingt aus

Die Stadt von einer anderen Seite kennenlernen, neue Gerichte genießen und ganz nebenbei miteinander ins Gespräch kommen: All das sollte in diesem Jahr erstmals die „Nacht der Kulinarik“ bieten. Geplant war, dass die Lessingstadt am 19. September von 18 bis 24 Uhr im Zeichen des kulinarischen Genusses steht (wir berichteten).

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Doch die Corona-Verordnung des Landes machte dem neuen Veranstaltungsformat in diesem Jahr den Garaus. Aufgrund der geltenden Regeln musste das Event nach Angaben der Stadt gestrichen werden. Da die Kulinarik-Nacht als Pendant zur Kulturnacht gedacht ist, wird das Genuss-Event nun wahrscheinlich um zwei Jahre verschoben. Event soll mit Kulturnacht im Wechsel stattfinden Da im September 2021 die 11. Kulturnacht stattfinden wird, soll die Kulinarik-Nacht nunmehr für das Jahr 2022 geplant werden. Das zumindest hat der Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung empfohlen. Mitte Dezember soll darüber der Rat der Stadt Wolfenbüttel entscheiden. Geplant war ursprünglich, dass bei der Kulinarik-Nacht an vielen verschiedenen Orten in Wolfenbüttel Speisen angeboten werden. Die Besucher sollten von einem Veranstaltungsort zum nächsten bummeln und die kulinarische Vielfalt ausprobieren. Die Stadt hatte zu Beginn des Jahres lokale Gastronomen und Hobbyköche aufgerufen, sich zu melden, wenn sie Lust haben, Besucher in ihrer Lokalität, zu Hause oder an einem anderen Ort verköstigen wollen. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Mitmachveranstaltung für alle Wolfenbütteler Auch Menschen, die einen schönen Ort anzubieten hätten, konnten sich melden. Bei einem Pressetermin beschrieb Wolfenbüttels Tourismus-Chef Björn Reckewell den Charakter der Veranstaltung als partizipativ. Die Kulinarik-Nacht fände nur statt, wenn viele mitmachen wollen. Einige Gastronomen hatten sich bereits bei der Stadtverwaltung angemeldet.

