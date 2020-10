Die Gewerkschaft Verdi ruft auch in Wolfenbüttel zu Streiks auf.

Streik in Wolfenbüttel: Alle Infos auf einen Blick

In Wolfenbüttel kommt es am heutigen Donnerstag zu Streiks im öffentlichen Dienst. Auch eine Kundgebung am Vormittag ist geplant. Die Streikenden werden sich um 10 Uhr auf dem Schlossplatz versammeln.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi werden unter anderem Beschäftigte der Stadt und des Landkreises Wolfenbüttel, des Stadtbades und der Stadtwerke, des Jobcenters und der Agentur für Arbeit beteiligt sein. Auch die Erzieherinnen und Erzieher der kommunalen Kitas seien in den Arbeitskampf eingebunden. Davon sind einige städtische Kitas betroffen, wie Stadtsprecher Thorsten Raedlein mitteilt. Diese Kitas sind betroffen: Im Kinder- und Familienzentrum Karlstraße habe nur eine Ganztags-Kindergarten-Gruppe geöffnet, die restlichen Angebote entfallen. In der Kita Wilhelm Raabe bleibe der Hort geschlossen, eine Kindergarten-Gruppe und zwei altersgemischte Gruppen laufen als Notbetreuung. Die Kita Fümmelse bleibt komplett geschlossen. In der Kita Groß Stöckheim entfällt die Hort-Betreuung. In Halchter bleiben Kindergarten und Hort geschlossen, die Krippen-Betreuung ist von 6.30 bis 16 Uhr möglich. Abfallwirtschaft wird nicht bestreikt Bei Kita-Streiks in den Vorjahren sei jeweils eine begrenzte Betreuung in anderen Kindertagesstätten angeboten worden, die nicht bestreikt wurden, sagt Raedlein. Eine solche Notbetreuung könne coronabedingt diesmal nicht angeboten werden, da die Kitas keine „fremden Kinder“ aufnehmen können. Der Landkreis Wolfenbüttel teilt mit, dass die Abfallwirtschaft (ALW) nicht bestreikt wird.