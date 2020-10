Wolfenbüttel. Sie haben in einem unbeobachteten Moment zugegriffen. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Unbekannte stehlen in Wolfenbüttel Geldbörse aus Bowling-Center

Zwei unbekannte Täter haben laut Polizeiangaben am Freitag, gegen 16.20 Uhr, ein Kellnerportmonee vom Bowling-Center gestohlen. Sie hielten sich vorher vor dem Center an der Bahnhofstraße auf.

In einem unbeobachteten Moment sei ein Täter hinter den Empfangstresen geschlichen und dort habe dort den Geldbeutel einer Bedienung entwendet. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in Höhe von etwa 122,80 Euro in Richtung der Halchterschen Straße.

Polizei sucht nach Zeugen

Die südeuropäisch aussehenden Täter seien etwa 18 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß gewesen. Sie trugen dunkle Bekleidung und weiße Schuhe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wolfenbüttel unter 05331/ 9330, zu melden.

red