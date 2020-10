Die Eismamsell servierte Eis in Wolfenbüttel im Waffelkörbchen

Wir schreiben das Jahr 1951. Im Haus Nummer 51 an der Langen Herzogstraße/Ecke Am Alten Tore tut sich was. Im Eckgeschäft befindet sich das Schuhgeschäft Heyer, rechts daneben pachtet Wolfgang Geier die Räume und eröffnet darin ein Eisgeschäft – sehr zur Freude aller Schleckermäuler in Wolfenbüttel. Das Affencafé, über das wir in der vergangenen Folge berichtet haben, kam erst 1956.

Ortsheimatpfleger Adalbert Kursatzky, der die Geschichte der Häuser und Geschäfte in Wolfenbüttel erforscht, hat das Haus Nummer 51 genau unter die Lupe genommen: „Die Eiskonditorei“, so erzählt er, „wurde allerdings bald darauf vom Eigentümer der Liegenschaft, Hans Niehoff, in Gemeinschaft mit der Tochter von Werner Meissner, Margarete, als ein Eis-Café weitergeführt.“

Im Sommer gab es Eis und im Winter Obst, Gemüse und Südfrüchte

Bald danach habe Werner Meissner den Pachtvertrag für das Eis-Café übernommen, das Konzept geändert und dies anfangs nur noch in den Sommermonaten als Eis-Café und nach der Eissaison als Verkaufsstelle für Obst, Gemüse und Südfrüchte genutzt.

Neben Margarete Meissner arbeitete auch Inge Niewerth aus Salzdahlum in diesem Eis-Café. Als Kursatzky kurz vor ihrem Tod mit ihr sprach, erinnerte sie sich noch daran, dass das Eisgeschäft sieben Tage die Woche jeweils bis 22 Uhr geöffnet war und fünf verschiedene Eissorten zur Auswahl standen. Sie erzählte mir: „Nicht mit einer Eiskugelkelle, sondern mit einem Eisschaber wurde das Eis in Waffeltüten, Waffelschiffchen oder in ein Waffelkörbchen portioniert. Eine gefüllte Waffeltüte kostete 10 Pfennig, ein Waffelkörbchen, das heute einem Becher entspricht, 20 Pfennig“, so der Ortsheimatpfleger.

Wer für die Eismamsell schwärmte, kam täglich bis zu dreimal in das Geschäft

Kleine Indiskretion: „Inge Niewerth war der Schwarm einiger Männer in Wolfenbüttel. Einer ging dreimal täglich in die Eisdiele und kaufte sich ein Eis, nur um in ihrer Nähe zu sein“, sagt Kursatzky augenzwinkernd. Er berichtet weiter: „In den Sommermonaten wurde dieses Eis-Café von der Jugend besonders gern besucht, denn nicht nur das Eis, sondern auch eines der ersten Kuba-Radios im hinteren Bereich, also fünf Stufen nach unten, lud zum gemütlichen Verweilen, aber auch zu ersten Tanzversuchen ein.“

Obwohl das Eisgeschäft mit bis zu 7 Verkäuferinnen, aber auch der Obst-, Gemüse- und Südfrüchteverkauf gut liefen, habe Werner im Februar 1955 aus innerbetrieblichen Gründen die Nutzung dieser Räumlichkeiten aufgegeben, da er geplant habe, das „Cafe der Tierfreunde“ zu eröffnen.

Affencafé, Hähnchen-Braterei und Eiscafé Toscani – beliebte Adressen in Wolfenbüttel

Im Volksmund wurde es „Affencafé“ genannt. Für das Eis-Café habe Werner einen neuen Betreiber eingesetzt, der es als Eisdiele Herrmann weiterführte. Wenig später kam in diese Räume die beliebte Hähnchen-Braterei und 1971 ging es an dieser Stelle mit Eiscafé Toscani weiter.

Bevor 1956 das „Affencafé“ in der Immobilie eröffnete, geht dort die Geschichte des Schuhhauses Heyer zu Ende. Das zog nämlich 1955 in die Kommissstraße zurück und eröffnete am 15. März 1956 dort neu. Die Geschichte des Schuhgeschäfts Heyer beginnt 1927 in Wolfenbüttel. In dem Jahr kam Franz Heyer mit seiner Familie nach Wolfenbüttel.

Es beginnt die Geschichte vom Schuhhaus Heyer in Wolfenbüttel

„Er fand eine Wohnung erst am Heimstättenweg und dann in der Harzstraße 11. Franz Heyer übernahm am 16. März 1927 das Schuhgeschäft von Heinrich Glaser in der Kommissstraße 12 – direkt neben der Schlachterei Röber“, schildert Kursatzky.

Nach dem Start in eine neue Existenz als Schuhkaufmann, aber mit schnell erreichten Kenntnissen und Fähigkeiten als Schuster – ursprünglich war Heyer Bergmann in Hedwigsburg – erweiterte Franz Heyer bereits im Jahre 1929 sein Schuhgeschäft um eine Schusterwerkstatt. Fortsetzung folgt.

Adalbert Kursatzky freut sich über weitere Informationen, Fotos und Dokumente. So ist er zu erreichen: (0171)2137049 oder adalbert.kursatzky@gmx.de