Die Tourist-Information in Wolfenbüttel hat eine neue Leiterin: Nicole Lüdicke. Sie ist die Nachfolgerin von Donata Sengpiel-Schröder, die nach 20 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden war. Die Touristinformation befindet sich jetzt im Löwentor.

Ein neues Team an einem neuen Ort: im Löwentor

In der Tourist-Info sind bereits seit Anfang des Jahres viele Neuerungen umgesetzt worden. So gibt es ein neues Team. In die neuen Räumlichkeiten im Löwentor ist das Team im März eingezogen. Der Eingang zur Tourist-Info ist rechts neben dem Restaurant „Zum Glück“, also schräg gegenüber vom Schloss. „Nach einer Corona-Pause wurde ab Mai unter den neuen Gegebenheiten das Tagesgeschäft wieder langsam aufgebaut“, sagt Thorsten Raedlein, Pressesprecher der Stadt Wolfenbüttel.

Nicole Lüdicke wurde in Salzgitter geboren, lebt aber schon lange in Wolfenbüttel. In den vergangenen 13 Jahren unterstützte sie die Stadt Salzgitter als Referentin für Innenstadtmarketing und Tourismus. In der Region ist sie seit Jahren touristisch vernetzt. „Den neuen Herausforderungen, gerade in dieser ungewissen Zeit, begegne ich mit Optimismus und kreativen Lösungsansätzen. Hiebei hilft mir meine langjährige Berufserfahrung im Bereich Tourismus und Marketing“, sagt Nicole Lüdicke.

In ihrer Freizeit läuft Nicole Lüdicke Halbmarathon

Sie ist gelernte Industriekauffrau und studierte anschließend Betriebswirtschaftslehre mit der Fachrichtung Tourismus. Nicole Lüdicke ist verheiratet. In ihrer Freizeit läuft sie gern – sogar Halbmarathon – und geht zum Golfspielen. Darüber hinaus gehört sie dem Vorstand des Fördervereins Via Romea an. Die Via Romea ist der Romweg, den einst Abt Albert von Stade zurücklegte.

Ihre Vorgängerin im Amt, Donata Sengpiel-Schröder, war nicht nur den Wolfenbüttelern, sondern auch unzähligen Gästen der Stadt bekannt. Allein ein Blick in unser Archiv fördert unter ihrem Namen seit der Digitalisierung mehr als 100 Beiträge zu Tage. Mit viel Kompetenz hatte sie stets die Anliegen der Bürger und Gäste im Blick.

Mehrere Zertifikate für die Tourist-Info in Wolfenbüttel

Bereits 2018 wurde die Tourist-Info unter ihrer Leitung erneut mit dem Q-Siegel Stufe II der Service-Qualität Deutschland in Niedersachsen ausgezeichnet. Drei Jahre hatte die Einrichtung die Zertifizierung in der Stufe I. 2018 lag der Focus auf einer bewussten Bewertung der Führungs- und Dienstleistungsqualität.

Auch wurde die Tourist-Information damals schon mit dem „Reisen für alle“-Zertifikat und dem „Kinderferienland“-Zertifikat als kinderfreundlicher Betrieb ausgezeichnet. Die Zertifizierung des Deutschen Tourismus-Verbands (DTV) ist für das Team der Tourist-Information schon seit Jahren selbstverständlich. Der DTV hatte mit der i-Marke 2006 ein Qualitätssiegel für Touristinformationsstellen eingeführt.

Während Donata Sengpiel-Schröder ihren Ruhestand genießt, wurde die Tourist-Info erneut mit den Zertifikaten „Reisen für alle“, „Kinderferienland“ und dem Qualitätssiegel „i-Marke“ ausgezeichnet.