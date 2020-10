Wolfenbütteler veranstaltet Konzert für krebskranken Wolfsburger

Wolfenbüttel. Der Sänger Marc Beerell tritt am Samstag im Schmidt-Terminal für den an Krebs erkrankten Jens Prügner auf. Die Einnahmen gehen an die Familie.

Als der Wolfenbütteler Sänger und Songwriter Marc Beerell vom Schicksal der Familie Prügner aus Wolfsburg erfahren hat, war für ihn klar: Ich muss handeln. Schnell organisierte der Künstler ein Benefizkonzert in Wolfenbüttel, dessen Einnahmen voll und ganz an die Familie rund um den an Speiseröhrenkrebs erkrankten Vater Jens Prügner gehen sollen. Am Samstag spielen Beerrell und drei weitere Bands aus der Region im Schmidt-Terminal für den guten Zweck.

„Für mich war klar, da muss ich helfen. Ich war selbst vor zwei Jahren an Krebs erkrankt. Ich hatte Glück mit meiner Erkrankung – jetzt will ich anderen Menschen zur Seite stehen“, sagt Beerell gegenüber unserer Zeitung. Über die Medien hat er über das Schicksal der Prügners erfahren. Erfolgreiche OP in München Die schreckliche Diagnose erhielt Jens Prügner Ende Mai. Dass etwas nicht stimmte, hatte er aber schon länger bemerkt: Immer wieder sei ihm das Essen hochgekommen, erzählt seine Frau Nina Prügner-Zappert, und seit Monaten habe er ständig Rückenschmerzen gehabt. Die Ärzte vermuteten einen eingeklemmten Nerv – doch es war ein Tumor am Mageneingang und zerstörerische Metastasen an einem Wirbelkörper. Mittlerweile wurde Jens Prügner erfolgreich in München operiert und der Tumor komplett entfernt. Jedoch mache ihm noch eine Lungenentzündung zu schaffen. „Deswegen wurde er vorsichtshalber in künstliche Koma gelegt. Am Mittwoch ist er aber wieder aufgewacht, was mich und unsere beiden Kinder sehr freut“, erzählt seine Frau. 250 Zuschauer können dabei sein Damit die Familie das ständige Pendeln zwischen Wolfsburg und München bezahlen kann und beide Kinder nach wie vor versorgt werden können, tritt der Wolfenbütteler Marc Beerell gemeinsam mit den Bands „Fizzy Lizzy“, „The Beg On“, „Tisch 39“ und „DJ Torsten“ vor 250 zugelassenen Zuschauern auf. „Wir haben ein ausgeklügeltes Hygienekonzept herausgearbeitet, welches vom Gesundheitsamt abgesegnet worden ist. Es können also viele Menschen kommen und die Familie unterstützen“, sagt Beerell. „Als wir davon erfahren haben, war es eine Sache von fünf Minuten. Selbstverständlich stellen wir unsere Location für so eine tolle Sache zur Verfügung“, sagt Der-Schmidt Geschäftsführer Wilhelm Schmidt. Das Hygienekonzept entspreche dem, welches bei den Miss Wahlen im September – ebenfalls im Schmidt-Terminal – angewandt wurde. Anmeldung im Internet Auch Nina Prügner-Zappert will am Samstag vor Ort sein. „Ich finde es einfach großartig, dass die Künstler das machen. Die Unterstützung der vielen Menschen wird Jens enorm viel Kraft geben. Ich werde das Konzert aufzeichnen und ihm dann bald in München zeigen. Darüber wird er sich sehr freuen“, sagt Prügner-Zappert gegenüber unserer Zeitung. Es gebe auch noch einige freie Plätze – die Künstler bitten um vorherigen Online-Anmeldung unter: https://corona-anmeldung.de/visit/benefizkonzert-jens-prugner. Das Benefiz-Konzert findet am Samstag, 24. Oktober, von 18 bis 22 Uhr im Schmidt-Terminal an der Halchterschen Straße statt. Der Eintritt ist frei. Mehr zum Thema Krebskranker Wolfsburger: Alle wollen helfen

