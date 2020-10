Wolfenbütteler Satu-Mare-Freunde sammeln Spenden trotz Corona

Der Freundeskreis Satu Mare will wieder Spenden für Wolfenbüttels rumänische Partnerstadt sammeln. „Wir haben ein Hygienekonzept aufgestellt und hoffen, dass uns das Gesundheitsamt wegen der steigenden Coronazahlen nicht noch in letzter Minute einen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Axel Gummert vom Vorstand des Freundeskreises.

Spender dürfen die Halle am Exer in Wolfenbüttel nicht betreten

Die Spenden sollen am Exer 29 an der Stirnseite der Halle unter der Überdachung entgegengenommen werden. Zugang zu diesem Ort und Abgang seien getrennt voneinander. Spender dürften die Halle selbst nicht betreten. „Wichtig ist, dass die Spender zu den freiwilligen Helfern Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz tragen“, sagt Gummert und fügt hinzu: „Wir können diesmal auch nicht dabei helfen, die Spenden aus den Autos auszuladen.“ Alle freiwilligen Helfer würden feste Teams in der Halle bilden, wo dann die Spenden für den Hilfstransport zusammengepackt werden. Gummert bittet darum, die Spenden vorzusortieren.

Ehrenamtliche: Sammlung hat mehrBedeutung denn je

Die Spendenaktion sei in diesem Jahr wichtiger denn je, betont der Vorsitzende. Der Grund liegt auf der Hand: Durch die Corona-Pandemie sei die soziale Arbeit der Caritas in den vergangenen Monaten erheblich eingeschränkt worden. Durch die vorübergehende Schließung der Tageszentren für Kinder und Senioren und der Rehabilitationszentren für Kinder mit Behinderung hätten die Betreuten mit ihren Familien im häuslichen Bereich psychisch und materiell unterstützt werden müssen.

Die staatlichen Zuschüsse in SatuMare wurden kurzfristig gestrichen

Neben der Verteilung von Hilfspaketen mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneprodukten hätten die Mitarbeiter der Tageszentren individuelle Lernhilfen für die Kinder der Einrichtungen entwickelt. Die Hauskrankenpflegezentren und die Sozialküchen hätten unter schwierigen Bedingungen weiter betrieben werden können. Die staatlichen Zuschüsse seien während der Zeit der Schließung der Einrichtungen gestrichen worden.

Unterdessen hat der Freundeskreis Post von Ioan-Laurențiu Roman, dem Direktor der Caritas in Satu Mare, erhalten, der ein Stimmungsbild schildert: „Seit Monaten hält uns die Coronavirus-Pandemie fest im Griff und im Moment sieht es in Rumänien gar nicht gut aus. Sorgen machen uns nicht nur die hohen täglichen Fallzahlen, sondern vor allem die im Vergleich zu vielen anderen Ländern hohen Zahlen an Verstorbenen.“

Viele Menschen seien verunsichert und schauten sorgenvoll in die Zukunft – sowohl was ihre Gesundheit betreffe wie auch ihre Einkommen. Viele Arbeitsplätze seien bereits verlorengegangen und es sei zu befürchten, dass sich die Lage weiter verschlimmern werde, vor allem, wenn weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie getroffen werden müssten.

Nikolaus- und Weihnachtsfest wirdin diesem Jahr ganz anders sein

Auch das Nikolaus- und das Weihnachtsfest würden in diesem Jahr wohl ganz anders als sonst: „Größere Feiern, zum Beispiel zusammen mit den Eltern der Kinder wird es wohl nicht geben, auch nicht die gemeinsamen Bastelstunden mit Eltern und Kindern, die in den vergangenen Jahren in mehreren Zentren der Caritas veranstaltet wurden. Alles wird heuer in einem stilleren und kleineren Rahmen ablaufen müssen.“

Doch es würden Wege gefunden werden, die Weihnachts- und Nikolauspakete aus Wolfenbüttel zu verteilen. Besonders wichtig seien Lebensmittelpakete für Familien und Senioren: Mehl, Zucker, Konserven und Süßigkeiten würden benötigt. Auch Winterkleidung und Hygieneartikel seien gefragt. Den Transport der Pakete, Hilfsgüter und Waren organisierten Mitarbeiter des Hilfsgüterbüros in Satu Mare. Der Transport soll rechtzeitig vor dem Fest auf die Reise gehen.