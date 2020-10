Grillen oder nicht grillen? Das war die Frage, die einige Wolfenbütteler im vergangenen Jahr beschäftigte. Nach einigen Debatten hatte der Rat der Stadt Wolfenbüttel bei 14 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen das Grillverbot im öffentlichen Raum gekippt – zumindest probeweise.

Seit 20. Juni 2019 ist es nun erlaubt, auf öffentlichen Grünflächen im Stadtgebiet Steaks und Gemüsespieße zu rösten. Nur in den Landschaftsschutzgebieten bleibt das weiterhin verboten. Die Stadt Wolfenbüttel gab sogar eine Broschüre heraus, damit die Bürger wissen, wo sie künftig grillen dürfen und wo nicht. In einer Woche, am 31. Oktober, endet nun der Probebetrieb. Ohne, dass es eine Entscheidung darüber gibt, ob das Grillverbot wieder aufgenommen oder gänzlich abgeschafft wird.

Julis fordern: Grillverbot gleich abschaffen oder Probebetrieb verlängern

Das schmeckt den Jungen Liberalen (Julis) nicht, die sich seit mehr als zwei Jahren für die Abschaffung des Grillverbots einsetzen. Sie haben sich an den Rat der Stadt Wolfenbüttel gewendet und gebeten, das Thema wieder auf die Agenda zu setzen. In der Anregung, die der Redaktion vorliegt, plädieren die jungen Wolfenbütteler dafür, das Grillen entweder grundsätzlich zu erlauben oder den Probebetrieb um ein weiteres Jahr zu verlängern, um dann im dritten Quartal 2021 eine endgültige Entscheidung zu treffen. Zuvor solle aber die Verwaltung die Gremien unverzüglich schriftlich über ihre Erkenntnisse des Praxisbetriebs unterrichten und eine Empfehlung abgeben. Das hätte laut Ratsbeschluss vom vergangenen Jahr bereits passieren sollen.

Die Verwaltung war vom Rat beauftragt worden, den Gremien im dritten Quartal 2020 über Erkenntnisse des Praxisbetriebs zu berichten und eine Empfehlung abzugeben, ob das Grillen in öffentlichen Grünanlagen beendet wird oder über den 31. Oktober hinausgehend dauerhaft gelten soll.

Stadt: Verwaltung hat derzeit andere Prioritäten

Die Jungen Liberalen haben nach eigenen Angaben bisher keine Rückmeldung von der Stadt bekommen. Als unsere Redaktion bei der Verwaltung deswegen schriftlich nachfragt, teilt Pressesprecher Thorsten Raedlein mit, dass es aufgrund der Corona-Einschränkungen des Landes in der „typischen Grill-Zeit schlichtweg nicht erlaubt war, im öffentlichen Raum den Grill anzuschmeißen“. Insofern habe der Probebetrieb nicht stattfinden können und es habe auch keine Rückmeldungen gegeben in der Zeit, als es erlaubt war. „Sicherlich wird das Thema daher erst nach Corona wieder aufgegriffen, derzeit sieht die Verwaltung die Prioritäten in anderen Bereichen – dies dürften die Bürgerinnen und Bürger wahrscheinlich auch so sehen“, so Raedlein weiter. Da die Jungen Liberalen nicht antragsberechtigt seien, könnte die Stadtverwaltung den offenen Brief nur zur Kenntnis nehmen.

„Wir verstehen ja, dass es in dieser Zeit andere Themen gibt“, sagt Max Weitemeier, Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen Wolfenbüttel, im Gespräch mit unserer Zeitung, „aber das kann man ja zumindest kommunizieren.“ Die Julis wollen nicht, dass das Thema vergessen wird, man wolle mit einem solchen Angebot, die Stadt für junge Leute attraktiver machen. „Und in Corona-Zeiten ist es auch besser, im Park zu Grillen, als auf einem engen Balkon.“