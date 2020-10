Das Benefizkonzert und die Spendenaktion für den krebskranken Wolfsburger Jens Prügner im Schmidt-Terminal in Wolfenbüttel hat insgesamt 2030 Euro erbracht. Nina Prügner Zappert, die Ehefrau, freute sich sehr: „Ich kann mich gar nicht genug bedanken.“

Das Benefizkonzert fand im Live-Stream im Internet statt

Wegen der steigenden Coronazahlen konnte das Konzert kurzfristig nur als Live-Stream im Internet stattfinden, also ohne Zuschauer im Schmidt-Terminal. „Und trotzdem war es ein voller Erfolg“, sagt Initiator und Sänger Mark Beerell. Moderator Jörg Friedrich dankte zunächst den vielen Helfern und Unterstützern, bevor der Sänger die Bühne betrat und den Abend mit seinem Song „In my dreams“ eröffnete.

Die Gruppe „Tisch 39“ heizte mit ihrem Austro Pop den Anwesenden im Schmidt-Terminal ordentlich ein. Dazu zählten die Musiker und deren Begleitung, Walburga Schmidt, die Technik-Mitarbeiter und Prügner-Zappert als Ehrengast. Auf dem Youtube-Kanal chatteten unterdessen die Zuschauer an den Bildschirmen. Dank des eingeblendeten Spendenlinks wurde ordentlich gespendet.

Die Musiker spielen Welthits, die Zuschauer spenden

Beerell spielte mit den Musikern von The Beg On den Pink-Floyd-Klassiker „Wish you were here“. Beerell dankte dem Reisebüro Schmidt, den Firmen Flewo Eventservice und Molotov Sounddesign für die Technik, den Motorradfreunden Schöppenstedt, der Firma Edeka Thomas Dierker, dem Pächter der Agravis Tankstelle Semmenstedt, Thomas Boknecht und den vielen weiteren Spendern.

Jens Prügner konnte die gesamte Veranstaltung im Krankenhaus in München live mitverfolgen. Das Geld hilft der Familie bei den Fahrtkosten, die sie für die Besuche aufwenden muss.