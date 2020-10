Mitarbeiter der Kleiderkammer klagen über Müll

Säcke mit benutzter Kleintierstreu landen ebenso im Altkleidercontainer wie gefüllte gelbe Säcke und Staubsaugerbeutel. Die Helfer des Ortsvereins Wolfenbüttel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die die Kleiderkammer am Exer 15 betreiben, sind fassungslos. Was sie in letzter Zeit vor der Tür finden, wenn sie morgens zum Dienst kommen, hat mit milden Gaben nichts zu tun und spottet jeder Beschreibung.

„Offenbar kann es nicht schaden, noch mal darauf hinzuweisen, dass sich der Abfall-Entsorgungsbetrieb in Linden In den Schönen Morgen befindet, und nicht in die Kleiderkammer am Exer 15“, sagt Joachim Korsch, einer der Ehrenamtlichen.

Mal ganz abgesehen von der fragwürdigen Sortierarbeit, die den Ehrenamtlichen durch diesen Unsinn aufgebürdet wird, sei es aus zwei Gründen ärgerlich: „Die Entsorgung kostet erstens Geld – und zweitens macht sie viel Arbeit“, erklärt Björn Försterling, der Vorsitzende des Ortsvereins. Leider könne man bei vielen abgeladenen Dingen nicht davon ausgehen, dass es nur gut gemeint war, sondern müsse von einer illegalen Müllentsorgung ausgehen.

„Aktuell wollen wir den Bereich noch nicht überwachen, aber wenn die Müllentsorgung vor der Kleiderkammer zunimmt, werden wir Überwachungskameras anbringen“, kündigt Försterling an. Immerhin schlagen auch die Folgekosten des Fremdmülls mittlerweile deutlich zu Buche: „Wir wenden jährlich einen vierstelligen Betrag für die Entsorgung auf.“

Joachim Korsch hat inzwischen ein Fotoalbum angelegt mit all jenen Situationen, die er morgens als Erster an der Tür zur Kleiderkammer so vorfindet. „Hier stapeln sich manchmal kaputte Möbel, blaue Säcke mit Resten von Steinwolle sowie durchgelegene Matratzen.“ Auch würden immer wieder Umzugskartons mit Sachen abgestellt, die die Kleiderkammer nicht verwerten kann oder weitergeben darf.

Zudem wünscht er sich, dass gespendete Bekleidung verpackt wird, bevor sie in den Container geworfen wird. „Sonst fällt sie beim Öffnen des Containers raus – auf dem regennassen Platz wird sie dann verschmutzt und dadurch unbrauchbar.“

Korsch hofft inständig, dass die Spendenbereitschaft der Wolfenbütteler durch diese Klagen nicht nachlässt. „Wir benötigen weiterhin Garderobe für Frauen, Männer und Kinder, außerdem Schuhe und Unterwäsche, gerne auch Bettwäsche und Handtücher.“ Federbetten hingegen sind für eine Spende ungeeignet.

Vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionen hat sich der DRK-Ortsverein entschlossen, die Kleiderkammer bis auf Weiteres zu schließen.