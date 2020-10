Stadtverwaltung Wolfenbüttel – Bürgerdienste nur mit Termin

Wegen der steigenden Corona-Neuinfektionen in Stadt und Kreis wird ab diesem Mittwoch, 28. Oktober, das bisherige Angebot, Dienstleistungen der Bürgerdienste ohne Termin wahrzunehmen, eingestellt.

Auch in der Außenstelle des Bürgeramtes am Stadtmarkt 7a, erfolgt der Einlass nur mit vereinbartem Termin: (05331) 860 oder buergeramt@wolfenbuettel.de (Rückrufnummer angeben), so die Stadtverwaltung.

Das ist die Übersicht

Für diese Dienstleistungen ist persönliches Erscheinen notwendig: Aushändigen von fertiggestellten Dokumenten; Anmeldungen ins Stadtgebiet (nach Einzug); Ummeldungen innerhalb des Stadtgebietes (nach Umzug); Anträge auf Führungszeugnisse oder Gewerbezentralregisterauszüge, die innerhalb der nächsten 4 bis 5 Wochen eingereicht werden müssen; Annahme/Aushändigen von Fundsachen; Beantragen von Personalausweisen, die ungültig sind oder innerhalb der nächsten vier Wochen ungültig werden, sofern kein gültiger Reisepass vorhanden ist; Beantragen von Reisepässen, die für eine gebuchte Reise innerhalb der nächsten zwei Monate zwingend erforderlich sind (Nachweise erbringen) oder als einziger Identitätsnachweis vorhanden und bereits ungültig sind beziehungsweise innerhalb der nächsten sechs Wochen ungültig werden; Änderung von Personalausweisen von bereits an- oder umgemeldeten Personen; Einschalten der Online-Ausweisfunktion (eID) von Personalausweisen; Untersuchungsberechtigungsscheine; Beantragen von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen; erlaubnispflichtige Gewerbeangelegenheiten (andere schriftlich); Beantragen von Melde- und Lebensbescheinigungen; Ausgabe von Schwerbehinderten-WC-Schlüsseln; Beglaubigungen, für die die Stadt durch Rechtsverordnung zuständig ist (bitte am Telefon erfragen).

Schutz ist zu tragen

Verwaltungsgebäude sind nur mit einer Mund-Nase-Bedeckung zu betreten. Sie darf erst nach Verlassen des Gebäudes wieder abgenommen werden. Auf ausreichend Abstand (mindestens 1,5 Meter) zu den Mitarbeitern ist zu achten.

Für den Wochenmarkt

Betroffen ist auch der Wolfenbütteler Wochenmarkt. Laut Stadt werden wieder Zugangskontrollen eingerichtet, um die Zahl der sich gleichzeitig auf dem Markt aufhaltenden Personen zu begrenzen.

Dies betrifft schon den vorverlegten Wochenmarkt am Freitag, 30. Oktober. Weniger Personen gleichzeitig auf dem Platz, bedeuten mehr möglichen Abstand zwischen den Marktbesuchern - und damit verbunden eine geringere Ansteckungsgefahr, erläutert die Verwaltung.

Marktbesucher werden gebeten, auch vor dem Einlass auf ausreichend Abstand zu achten, sollte es zu kurzen Wartezeiten kommen. Es wird ausdrücklich empfohlen, auch im Wartebereich außerhalb des Wochenmarktes den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

red