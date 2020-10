Auto in Sickte offen gelassen: Geldbörse weg

Sickte. Ein offenes Auto hat ein unbekannter Dieb genutzt, um daraus eine Geldbörse zu stehlen. Die Tat ereignete sich am Mittwoch in Sickte.

Aus einem offenbar unverschlossenen PKW haben Unbekannte eine Geldbörse gestohlen. Der Wagen war vor dem Sportheim am Stadtweg in Sickte geparkt, teilt die Polizei mit. Die Tat ereignete sich demnach am Mittwoch zwischen 13.30 und 15.30 Uhr. Zum entstandenen Schaden konnte die Polizei am Donnerstag keine genaueren Angaben machen. Sie weist aber erneut darauf hin, niemals Wertgegenstände im PKW aufzubewahren und den Wagen stets zu verschließen.

red