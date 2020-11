Wolfenbütteler Karl Ermert erhält das Bundesverdienstkreuz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem ehemaligen Direktor der Bundesakademie für Kulturelle Bildung, Karl Ermert, das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Landrätin Christiana Steinbrügge überreichte es in einer Feierstunde im – coronabedingt kleinen – Kreis aus Familie und wenigen Besuchern.

Durch die Kraft der Kultur

Den Gemeinsinn zu fördern und die Zivilgesellschaft durch die Kraft der Kultur zu stärken – dieses Anliegen ziehe sich durch das gesamte Wirken von Karl Ermert, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Dieses ausdauernde Engagement für kulturelle Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt sei beeindruckend, so Landrätin Christiana Steinbrügge in ihrer Laudatio.

Für die demokratische Gesellschaft

In seiner Erwiderung hob Ermert hervor, dass er in dieser Würdigung nicht nur eine persönliche Ehrung für sein Engagement sehe. „Die ehrenamtliche und freiwillig gemeinnützige Arbeit“, sagte er, „in großen und kleinen Organisationen, unzähligen Vereinen und Verbänden, oft auch ohne Organisation im Hintergrund markiert die positive Mitte der demokratischen Gesellschaft. Der gilt auch diese Ehrung.“

Beispiele für das Engagement

Ermerts Engagement: Synodenmitgliedschaften in der hannoverschen lutherischen Landeskirche und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands sowie aktuell im Konvent der Evangelischen Akademie Braunschweig, Tätigkeit im Deutschen Kulturrat, im Kuratorium der Stiftung Genshagen, Mitglied und Vorsitzender der Jury des BKM-Preises Kulturelle Bildung der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, in Wolfenbüttel zum Beispiel Gründungsvorstandsmitglied des Kulturstadtvereins, aktiv im Trägerkreis der Wolfenbütteler Gespräche, die über zehn Jahre ein Forum für den Diskurs über gesellschaftspolitische Fragen bildeten, von 2012 bis 2018 Bundesvorsitz des in Wolfenbüttel ansässigen Arbeitskreises Musik in der Jugend (AMJ) als Arbeitsschwerpunkt, jetzt Ehrenvorsitzender. Weiterhin aktiv ist Ermert auch als vieljähriges Bürgermitglied im Kulturausschuss der Stadt.

