Ein Entfernungsmessungsgerät im Wert von 2000 Euro haben bislang noch nicht ermittelte Täter zwischen Donnerstag, 5. November, 18 Uhr und Freitag, 6. November, 6.20 Uhr aus einem weißen Kleintransporter gestohlen.

Die Täter schlagen ein Seitenfenster des Kleintransporters ein

Wie die Polizei weiter mitteilt, hätten sie ein Seitenfenster des Fahrzeugs eingeschlagen. Der Kleintransporter sei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand an der Straße Am Meyenberg in Wolfenbüttel abgestellt gewesen. Die Polizei sucht Zeugen: (05331)9330.