Lichtinstallationen und Fotospots sind in Wolfenbüttel geplant

Der Wolfenbütteler Unternehmensberater Michael Heimbs plant mit Einzelhändlern und Gastronomen, einen neuen Lieferservice in der Stadt aufzubauen. Wenn der Kunde bestellt, soll er noch am selben Tag die Ware zu Hause erhalten. Unterdessen verspricht Bürgermeister Thomas Pink eine besonders üppige Weihnachtsdekoration in der Innenstadt mit neuen Lichtinstallationen, besonderen Fotospots und Hunderten von Weihnachtsbäumen.

Die Lange Herzogstraße war trotz Maskenpflicht am Samstag recht gut besucht

Nachdem sich am Samstag der Nebel verzogen hatte, lud das Wetter bei strahlendem Sonnenschein und klarer Luft zu einem Bummel in der Innenstadt geradezu ein. Die Lange Herzogstraße und die benachbarten Einkaufsstraßen waren trotz der Maskenpflicht recht gut besucht. Auf dem Wochenmarkt herrschte reges Treiben. Ein Sicherheitsdienst machte auf dem Schlossplatz Einlasskontrollen, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig einkauften – gegen 10 Uhr war die Situation dort äußerst entspannt.

Susann Hesse von der Initiative Wirtschaft Wolfenbüttel (IWW), die das Einzelhandelsgeschäft „Unik“ an der Langen Herzogstraße betreibt, sagte, das Geschäft laufe gut. Zwar sei die Kundenzahl im Geschäft begrenzt, aber dennoch kämen die Kunden zum Einkaufen. Generell gilt: Auf 10 Quadratmetern darf sich ein Kunde aufhalten.

Bücher sind auch in Wolfenbüttel in Krisenzeiten sehr gut nachgefragt

Martin Geißler von Bücher Behr meinte spontan: „Das Geschäft läuft ganz anständig. Als Buchhändler habe ich natürlich das Privileg, eine Ware zu verkaufen, die auch und gerade in Krisenzeiten sehr gefragt ist.“ Sieben Kunden dürften sich gleichzeitig im Geschäft aufhalten. Es gehe sehr diszipliniert zu. Die Kunden hielten Abstand.

Doreen Mildner, die das Blumengeschäft Blütenzauber betreibt und auch in der IWW engagiert ist, meinte, es sei schon zu spüren, dass weniger Kunden in der Innenstadt seien. „Aber Zurückhaltung ist in diesen Tagen ja auch unser Ziel“, sagt sie und unterstreicht, sie schaue optimistisch in die Zukunft. „Weihnachten steht vor der Tür, die Leute wollen es sich zu Hause gemütlich machen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren.“

Dass der Weihnachtsmarkt in Wolfenbüttel abgesagt worden ist, dafür haben die meisten Bürger Verständnis. „Sie finden es schade, aber sie sagen auch, dass sie die Entscheidung für richtig halten“, sagte Thorsten Raedlein, Pressesprecher der Stadt. Harsche Kritik habe es diesmal nicht gegeben. Auch Hajo Palm, der auf dem Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt jahrein, jahraus Feuerzangenbowle verkauft, zeigte Verständnis für die Entscheidung, wie er am Telefon gegenüber unserer Redaktion beteuerte.

Wolfenbüttel soll in der Weihnachtszeit im Lichterglanz erstrahlen

Wenn die stillen Tage – Volkstrauertag am 15. November und Totensonntag am 22. November – vorüber sind, soll die Wolfenbütteler Innenstadt im vorweihnachtlichen Lichterglanz erstrahlen. Die Lichterketten, die zum Beispiel in der Langen Herzogstraße und der Breiten Herzogstraße in der Dämmerung und dann in der Dunkelheit des Abends leuchten, werden rechtzeitig aufgehängt.

Die Stadt wolle damit auch ein Zeichen setzen, damit wenigstens die erforderlichen Einkäufe bei den Einzelhändlern der Stadt unter weihnachtlichem Flair erfolgen können, hatte Bürgermeister Thomas Pink in Zusammenhang mit der Absage des Weihnachtsmarktes betont: „Ich bin überzeugt, dass die diesjährige Adventszeit Gelegenheit gibt, quasi zurück zu den christlich-kulturellen Werten unseres Landes zu finden.“ Die Geschäftsleute werden ihre Auslagen in den Schaufenstern festlich schmücken.

Noch aus der Zeit des ersten Lockdowns stammt die Initiative „Wolfenbüttel handelt“ (wir berichteten). Auch hier konnte der Kunde online oder telefonisch bestellen und wurde noch am selben Tag beliefert. Nachdem die Geschäfte wieder öffnen durften, wurde der Bringdienst kurzfristig ausgesetzt. „Auf besonderen Wunsch liefern wir aber in Einzelfällen auch nach Hause“, sagte Susanne Hesse.

Inhabergeführte Geschäfte werden sich auch künftig in Videobeiträgen vorstellen

In Videobeiträgen stellen sich die insgesamt 62 inhabergeführten Geschäfte, die in der IWW zusammengeschlossen sind, aber immer noch ihren Kunden vor. „Wir Händler wissen, dass es die Verlagerung der Umsätze des Handels in das Internet schon länger gibt und dass die Krise des lokalen Einzelhandels tiefer liegt, aber Corona hat diese Entwicklung nochmals beschleunigt. Allerdings hat es auch gezeigt, dass wir lokalen Händler uns sehr schnell an die neue Situation anpassen konnten. Wir konnten und können persönliche Nähe bieten, auch wenn Abstand das Gebot der Stunde ist“, erklärt Kalweit.

Wenn es aber die Lage erfordere, könnten auch die lokalen Händler schnell Bestellungen per Telefon oder über das Internet entgegennehmen“, ergänzte der IWW-Vorsitzende. Für die Weihnachtseinkäufe laute daher das Motto „Runter vom Sofa und mit Liebe und Herzblut von den Einzelhändlern der Stadt beraten lassen“.