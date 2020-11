Wolfenbüttel. Er lag in einem Gebüsch am Verbindungsweg Steinhäuser Gärten/Grüner Platz zur Friedrich-Ebert-Straße.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Hinweise zu einem Kleintresor, den Spaziergänger am Donnerstag, 29. Oktober, in einem Gebüsch am Verbindungsweg Steinhäuser Gärten/Grüner Platz zur Friedrich-Ebert-Straße (Sèvres-Brücke) gefunden haben. Die Polizei hofft unter anderem auf Aussagen zur Herkunft des Tresors, heißt es in der Mitteilung.

Hinweise: (05331) 9330.

red