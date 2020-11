Alle Kinderfeuerwehren sind im Kreis Wolfenbüttel im Lockdown

Alle Kinder- und Jugendfeuerwehren in Stadt und Kreis Wolfenbüttel sind coronabedingt im Lockdown. Ihr Dienstbetrieb ist eingestellt. Die Kinder und Jugendlichen sind zu Hause. „Wir machen lieber ein bis zwei Monate Pause, aber dafür gefährden wir auch niemanden“, sagt Kreisjugendfeuerwehrwart Torsten Horney. „Aber wir halten Kontakt“, unterstreicht Anja Lassmann, Fachbereichsleiterin der Kinderfeuerwehr im Kreis Wolfenbüttel.

In Leinde gehen die jungen Brandschützer mit ihren Eltern auf Schatzsuche

Und das geht im Wolfenbütteler Ortsteil Leinde so: Schatzsuche! „Jedes Kind bekommt einen Zettel mit Fragen rund um die Feuerwehr oder das Dorf. Jedes Kind läuft einzeln nur mit seinen Eltern zur ersten Station und beantwortet die erste Frage. Dafür gibt es eine Zahl“, schildert Leindes Kinderfeuerwehrwart Andreas Glockentöger.

Weiter gehe es zur nächsten Station. Zum Schluss sei die Schatzkiste erreicht. Die könne schon mal hinter dem Sportplatz vergraben sein. Doch halt: „Nur bei den richtigen Antworten, gibt es die richtigen Zahlen. Und nur mit der richtigen Zahlenkombination lässt sich die Schatztruhe öffnen“, erzählt Glockentöger die Tücke des Spiels. Und was ist drin in der Truhe? Der Schatz: lauter leckere Süßigkeiten.

Im Kreis Wolfenbüttel sind mehr als 1100 Kinder und Jugendlichen in den Feuerwehren

„Bei dem Spiel sind die Kinder nur mit ihren Eltern zusammen und somit getrennt voneinander. Aber alle können mitmachen und lernen kindgerecht etwas über die Feuerwehr, den Umweltschutz oder das Dorf“, verdeutlicht Glockentöger.

In den Kinderfeuerwehren sind die Mitglieder 6 bis 10, maximal 12 Jahre alt. Von 11 Jahren an können sie in die Jugendfeuerwehr wechseln. Im Kreis Wolfenbüttel gibt es inzwischen 31 Kinderfeuerwehren und 59 Jugendfeuerwehren mit insgesamt mehr als 1100 Kindern und Jugendlichen.

In der Kinderfeuerwehr Warle, in der Anja Lassmann die Kinderfeuerwehrwartin ist, haben die Kinder kleine Hefte in den Lockdown mit nach Hause genommen. Sie enthalten Bilder von Feuerwehrgeräten. Drumherum gibt es allerlei Fragen, die die Kinder beantworten sollen.

Jedes Kind hat eine Schieferplatte mit einem draufgemalten Feuerwehrauto und dem eigenen Namen bekommen. „Die kleine Platte kann zum Beispiel als Untertasse genutzt werden und erinnert die Kinder an die Feuerwehr“, erzählt Anja Lassmann. In anderen Kinderfeuerwehren seien Steine mit Feuerwehrautos bemalt worden, die ebenfalls die Erinnerung an die Feuerwehr wachhalten sollen.

Viele Kinder- und Jugendfeuerwehren wollen erst 2021 wieder ihren Dienst aufnehmen

Wie lange die Kinder- und Jugendfeuerwehren noch im Lockdown sein werden, ist bislang noch nicht absehbar. Bis Ende November gilt zunächst, dass sich ohnehin nur maximal zehn Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen. „Auch wenn diese Bestimmungen Ende November aufgehoben werden, haben schon viele Kinder- und Jugendfeuerwehren angekündigt, den Dienst erst im nächsten Jahr wieder aufnehmen zu wollen“, sagt Torsten Horney.

Dass sich die Kreisjugendfeuerwehren von Corona nicht unterkriegen lassen wollen, dokumentieren sie eindrucksvoll auf ihrer Homepage. So waren sich die jungen Brandschützer in der Samtgemeinde Baddeckenstedt schon im ersten Lockdown schnell einig, bei einer Feuerwehr-Stay-Home-Challenge in den sozialen Netzwerken mitzumachen. Unter dem Motto „Wir halten zusammen und bleiben zu Hause, mach mit“ haben die Kinder- und Jugendfeuerwehrmitglieder eifrig Plakate gemalt und gebastelt.

Dann zogen sie ihre Uniformen an und ließen sich fotografieren. „Sie alle wollen als gute Vorbilder vorangehen und rufen alle anderen dazu auf zu Hause zu bleiben. So kann wirklich jeder seinen Teil dazu beitragen, dass möglichst bald alles überstanden ist“, schreibt Gemeindejugendfeuerwehrwart Steffen Rogalski.