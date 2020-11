Seit Montag, 2. November, gilt in Teilen der Wolfenbütteler Innenstadt eine Maskenpflicht. Querdenker überklebten die Schilder. (Archivbild)

Wolfenbüttel. Plakate mit Fehlinformationen sind am Dienstagmorgen in der Wolfenbütteler Innenstadt aufgetaucht. Sie waren auf Maskenpflicht-Schildern angebracht.

Wirre Thesen in Wolfenbüttels Innenstadt

Mutmaßlich waren es Querdenker , die nun auch in Wolfenbüttel zugeschlagen haben: In der Innenstadt überklebten sie die Maskenpflicht-Schilder . Außerdem schrieben sie mit Kreide Botschaften auf das Trottoir, mit denen sie die Leser über die Ausbreitung des Coronavirus’ in die Irre führen wollten. Das teilte der Landkreis Wolfenbüttel mit.

Die Stadt entfernte die Plakate umgehend Der Ordnungsdienst der Stadt Wolfenbüttel habe die „wirren Botschaften“ sowie die Plakate, die auf den Maskenpflicht-Schildern angebracht waren, umgehend wieder entfernt, heißt es in der Mitteilung weiter. „Fast alle der aufgehängten Schilder in der Fußgängerzone waren betroffen“, beschreibt Thorsten Raedlein , Pressesprecher der Stadt Wolfenbüttel, das Ausmaß der Klebereien. Die Schilder waren mit Plakaten der sogenannten „Querdenker“, namentlich des umstrittenen Hals-Nasen-Ohrenarztes Dr. Bodo Schiffmann , beklebt. Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Stadt stießen am Dienstagmorgen auf die Plakate. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de „Jeder kann seinen Teil dazu beitragen das Virus aufzuhalten, um sich und andere zu schützen – das Tragen einer Maske auf engem Raum ist nicht nur eine Pflicht, sondern auch Zeichen der Solidarität. Vermutlich trägt niemand die Maske wirklich gerne, aber sie gibt uns allen auch weiterhin die Möglichkeit, viele Dinge des alltäglichen Lebens zu nutzen. Geschlossene Läden als Alternative zur Maskenpflicht beispielsweise möchte sicherlich niemand“, wird Landrätin Christiana Steinbrügge (SPD) in der Meldung des Kreises zitiert. Thesen der Querdenker schon längst widerlegt Und auch Bürgermeister Thomas Pink (parteilos) kommt zu Wort: „Da die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger Verständnis für die Maskenpflicht hat, werden die wirren Theorien der Querdenker-Bewegung in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel nicht Fuß fassen. Dass das Corona-Virus gefährlich ist und in vielen Fällen auch tödlich enden kann, zeigt die Lage rund um den Globus. In Wolfenbüttel sind wir bisher noch vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen, das heißt aber nicht, dass das Virus zu unterschätzen ist.“ Die auf den Plakaten dargestellte These der Querdenker, die steigenden Fallzahlen seien mit steigenden Testzahlen wegzuerklären, entkräftete das Robert Koch Institut (RKI) bereits Mitte September. Das Institut schreibt auf seiner Internetseite dazu, dass diese Erklärung für einen kurzen Zeitraum ab Mitte Juni belastbar gewesen sei, seitdem jedoch andere Faktoren hinzugetreten seien – beispielsweise die aus Risikogebieten zurückkehrenden Reisenden ab Mitte Juni. Diese ließen die Fallzahlen real steigen. Das RKI empfiehlt weiterhin, Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Lesen Sie mehr: Kreis Wolfenbüttel hilft Gemeinden bei Haushaltsproblemen

Inzidenzwert in Wolfenbüttel überschreitet 100er-Grenze

