Den Martinstag hat Hans-Peter Koch vom Kolpingsladen in Schladen zum Anlass genommen, 15.200 Euro an zwölf Projekte in der Region zu verteilen. Das Geld ist in dem Geschäft in Schladen erwirtschaftet worden. Etwa ein Drittel von dieser Summe kommt Einrichtungen im Kreis Wolfenbüttel zugute.

So erhält der Förderverein der Werla-Schule in Schladen 1500 Euro. Die Sprachförderung in der Grundschule Hornburg bekommt 1500 Euro und das Spielplatzprojekt in Gielde 1200 Euro. Für das Frauenhaus in Wolfenbüttel sind 1000 Euro bestimmt. Coronabedingt musste eine gemeinsame persönliche Spendenübergabe diesmal ausfallen.

Im Kolpingsladen in Schladen nehmen 20 Ehrenamtliche bestens erhaltene Kleiderspenden entgegen. Die Kleidung wird sodann als Second-Hand-Ware weiterverkauft. Das Geschäft am Damm sieht aus wie eine kleine, hübsche Boutique mit gut gefüllten Regalen und Kleiderständern, einem weißen Sofa zum Verweilen und Klönen und einer kleinen Kaffeebar. Stets ansprechend dekoriert sind die Schaufenster des Geschäfts.

Die Kleidung, die angeboten wird, ist preiswert. „In unser Geschäft kann jedermann zum Stöbern kommen“, sagt Peter Koch vom Kolpingsladen. Und: „Jeder, der uns Kleidung spendet, tut etwas Gutes, und jeder der bei uns Kleidung kauft, tut auch etwas Gutes“, sagt Koch. Denn: Das auf diese Weise erwirtschaftete Geld kommt wiederum Projekten in der Region zugute.

In der Grundschule Hornburg werden deutschsprachige Kinder außerschulisch gefördert, die Sprachauffälligkeiten im Unterricht zeigen. Sie gehören der ersten und zweiten Jahrgangsstufe an. Unter anderem gehe es um Wortschatzarbeit, sagt Schulleiterin Marie-Luise Siemann. In der Werla-Schule in Schladen wolle der Förderverein das Geld unter andrem in die Schulbücherei investieren, sagt Sigrid Gille.

In Gielde trägt das Geld zum Aufbau eines Seilbahnprojektes auf dem Spielplatz bei, berichtet Nicole Noji von den Spielplatz-Eltern. „Im Frauenschutzhaus in Wolfenbüttel wollen wir das Geld für den Kinder- und Jugendbereich nutzen“, berichtet Anett Mehnert. So sollen Willkommenskisten nach nach Alter und Interessen mit Büchern, Spielen und Kuscheltieren gepackt werden.

Der Kolpingsladen in Schladen besteht am 1. März 2021 seit acht Jahren. Und in dieser Zeit hat er insgesamt 115.300 Euro erwirtschaftet, die Projekten in der Region zugute gekommen sind. Dass Peter Koch den Martinstag für die Ausschüttung der 15.200 Euro gewählt hat, liegt auf der Hand. Um 335, so eine Legende, soll Martin am Stadttor von Reims seinen Mantel mit einem frierenden Bettler geteilt haben.

In den Genuss weiterer Gelder kamen: das Frauenhaus Goslar, der Mobile Dienst Sehen in Braunschweig, die Aktion Herzkissen in Hohenhameln und die Christoffel-Blindenmission für ein Projekt in Madagaskar (jeweils 1000 Euro). Sogar 1500 Euro bekamen: die Jugendarbeit des Technischen Hilfswerkes in Goslar, die Schule Am Harly in Vienenburg sowie die Hospize in Goslar und Salzgitter.

Während der Kolpingsladen in Schladen im ersten Lockdown für acht Wochen hatte schließen müssen, ist er jetzt, im zweiten Lockdown, geöffnet. Es werden Spenden entgegengenommen und Waren verkauft. Peter Koch sagt dankbar: „Dies ist alles nur möglich durch ein tolles Zusammenspiel von Spendern, Kunden und ehrenamtlichen Helfern. Wir hoffen, es geht so weiter und freuen uns auf Besuch.“

Öffnungszeiten: dienstags bis freitag, 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr.