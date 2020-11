Corona-Regeln: Polizei greift bei Grillfeier in Wolfenbüttel ein

Nach Verstößen gegen die aktuellen Corona-Vorschriften ermittelt die Polizei Wolfenbüttel. Nach Hinweisen und bei Kontrollen seien insbesondere am Samstagabend diverse Verstöße festgestellt worden. Zwei Fälle vom Wochenende nennt die Polizei exemplarisch.

Mann wurde verbal aggressiv

In einem Fall, der sich bereits am Freitag, 13. November, 17.50 Uhr, ereignete, trug ein 46-jähriger Mann aus Salzgitter während seines Aufenthaltes in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße Am Rehmanger in Wolfenbüttel nicht die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung, heißt es im Polizeibericht. Auf sein Fehlverhalten angesprochen, habe sich der Betroffene uneinsichtig gezeigt und sei zudem verbal aggressiv geworden.

Acht Personen aus drei Haushalten

In einem weiteren Fall am Samstag, 14. November, 18.40 Uhr, kam es an der Straße Siedlung zu einer Zusammenkunft von insgesamt acht Personen aus drei Haushalten, die miteinander eine Grillfeier abhielten, so die Polizei. Auch hier habe sich der Hauseigentümer uneinsichtig gezeigt. Gegen alle betroffenen Personen seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Einsätze an mehreren Orten

Die Polizei abschließend: Weiterhin wurden Platzverweise gegen die Personen ausgesprochen, die sich unberechtigt beziehungsweise widerrechtlich an den verschiedenen Örtlichkeiten aufhielten.

