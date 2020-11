Einbrecher stehlen Pfandflaschen aus Wolfenbütteler Imbiss

Wolfenbüttel. Unbekannte sind in einen Imbiss auf der Salzdahlumer Straße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf.

Unbekannte sind in einen Imbiss auf der Salzdahlumer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten nach Polizeiangaben in der Nacht auf Montag ein Fenster auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen seien neben Bargeld auch zirka 120 Leergut-Pfandflaschen entwendet worden. Der Schaden liege bei zirka 500 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter (05331) 9330 .

