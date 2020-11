Zwei Fahrer werden bei Unfall bei Wolfenbüttel verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit , so die Polizei, übersah am Mittwoch, 18. November, gegen 16.40 Uhr ein 22-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen auf die Autobahn von der Kreisstraße 90 (Adersheim-Wolfenbüttel) das entgegenkommende, bevorrechtigte Auto eines 53-Jährigen. Durch die Kollision seien beide Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro , sie mussten abgeschleppt werden, so die Polizei abschließend.

red