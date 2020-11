„Kollateralschäden“: Neues Buch von Wolfenbütteler Krimi-Autor

In „Kollateralschäden“ der Krimi-Roman-Reihe um den Wolfenbütteler Detektiv Leopold Lessing, hat es Autor Uwe Brackmann „ordentlich knallen lassen“, wie er sagt. Ein Fesselballon stürzt auf dem Holzmarkt an der Trinitatiskirche ab – es gibt zahlreiche Tote und Verletzte. War es ein Unfall oder Mord? „Nichts ist, wie es auf dem ersten Blick scheint“, gibt sich Brackmann mysteriös.

Bei dem Unglück kommen fünf Menschen ums Leben. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Die Überreste des Heißluftballons untersucht das Luftfahrt-Bundesamt in Braunschweig, die Kriminalpolizei ermittelt. Die Witwe des Piloten engagiert Privatdetektiv Leopold Lessing, weil sie befürchtet, dass ihr Mann verantwortlich gemacht werden soll. Der Kriminalist findet dann heraus, dass es Gründe gab, einen der Passagiere des Fesselballons für immer zum Schweigen zu bringen.

Künstler zeigt sich begeistert

„Für die 40. Geschichte um Lessing habe ich mir etwas besonderes ausgedacht. In der Geschichte geht es unter anderem um Geldgier, Plagiate und Pfusch – zum Leid Unbeteiligter. Auf vielen Ebenen möchte ich meine Leser für das Thema „Schlecht nachgeahmte Produkte“ sensibilisieren“, sagt der Wolfenbütteler Autor.

Das sei ihm gelungen, findet Künstler Rüdiger Franz, der das Cover zu „Kollateralschäden“ gestaltet hat. „Uwe schafft es immer wieder, mich für seine Krimi-Geschichten zu begeistern. Die Fälle um Detektiv Lessing sind fesselnd. Er schafft es auch immer wieder, den Leser auf die falsche Fährte zu bringen und ihn zu verwirren. Das Ende und die Auflösung des Falls kommt dann umso überraschender“, sagt Franz.

Nächstes Buch gibt es 2021

Wie der aktuelle Fall ausgeht, will der Wolfenbütteler verraten. Er habe allerdings schon viele neue Ideen für kommende Krimi-Geschichten. „Beispielsweise möchte ich irgendwann über einen Galgenbaum bei Evessen schreiben. Ein Ausflug nach Königslutter wäre für Detektiv Lessing auch mal wieder möglich. Mal sehen, was mich in den nächsten Wochen beschäftigt. Wichtig ist: Es muss zum aktuellen Tagesgeschehen passen“, sagt der Autor.

Für den November habe sich Brackmann eine Schreibpause verordnet. „Ich muss auch mal wieder Zeit mit meiner Frau verbringen“, lacht er. Das nächste Buch soll es dann aber im Februar oder März geben. „Jetzt bin ich erst gespannt, wie die aktuelle Lektüre ankommt.“

Das Buch „Kollateralschäden“ gibt es ab sofort im Handel und als E-Book. Das Taschenbuch kostet 9 Euro, die digitale Variante 2,99 Euro.